Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • A irritação no Palácio da Alvorada deveria ser dirigida ao próprio governo
Marcos Lisboa

A irritação no Palácio da Alvorada deveria ser dirigida ao próprio governo

Não basta fazer declarações bombásticas. Existe trabalho de verdade a ser feito, e o diabo reside nos detalhes

Publicado em 01 de Março de 2020 às 08:27

Públicado em 

01 mar 2020 às 08:27
Marcos Lisboa

Colunista

Marcos Lisboa

Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República Crédito: Divulgação
Na política, recomenda-se que apenas os candidatos façam discurso de campanha. Os técnicos deveriam se limitar a garantir a solidez das propostas, cuidar dos detalhes das medidas a ser implantadas e alertar o presidente sobre os problemas.
Aparentemente, esse receituário foi ignorado pela equipe econômica. Ela prometeu R$ 1 trilhão em imóveis a serem vendidos, R$ 1 trilhão em empresas para privatizar e desvincular R$ 1,5 trilhão da despesa federal. Venderam terreno na Lua.
Para piorar, poucos avisaram que a reforma da Previdência somente reduziria a piora fiscal, sem resultar em mais dinheiro para gastar. Parte da equipe também afirmou que haveria uma inundação de investimentos estrangeiros e que o país cresceria 3% ao ano. Nada disso está acontecendo.

Veja Também

Orçamento impositivo: entenda briga entre Bolsonaro e Congresso

Orçamento impositivo garante ao ES recurso de emendas de bancada

Alguns assessores parecem fascinados pela atenção da imprensa, porém pouco cientes dos temas técnicos e ausentes das discussões no Congresso. Compreende-se o mal-estar em Brasília, mas atribuir os problemas ao Legislativo é diversionismo de quem tenta achar um culpado pela frustração com os resultados.
A irritação do Palácio deveria ser dirigida ao próprio governo. Não basta fazer declarações bombásticas. Existe trabalho de verdade a ser feito, e o diabo reside nos detalhes.
O Orçamento impositivo foi aprovado ano passado em meio a um debate público, com o apoio das lideranças do governo. Na época, comentei minha preocupação com a sua implementação. Pouco se ouviu do Ministério da Economia. O mesmo ocorre atualmente com a tramitação da agenda econômica nas duas Casas.
A nova promessa é uma reforma administrativa para revolucionar a gestão pública. A proposta, no entanto, apenas afeta os novos servidores, e talvez em 20 anos tenhamos algo de diferente na gestão federal, a depender dos detalhes do que for aprovado.

Veja Também

Investimentos: o que fazer com a bolsa de valores em queda livre?

A Gazeta vai ajudar a tirar dúvidas na declaração do Imposto de Renda

A prioridade deveria ser a PEC emergencial para evitar problemas fiscais neste ano. Além disso, o governo deveria organizar a agenda de reforma tributária e de abertura comercial, essenciais para aumentar a produtividade e retomar o crescimento.
Isso significa, no entanto, enfrentar os grupos do setor privado que resistem a abrir mão dos benefícios que recebem com as atuais regras do jogo em detrimento do restante do país.
Continuar com projetos faraônicos, como Angra 3, ou fortalecer estatais, como a Emgepron, para, mais uma vez, tentar de construir navios nacionais, são equívocos semelhantes aos cometidos pela gestão Dilma.
Tem gente no governo parecida com o aluno que escolhe sentar no fundo da sala de aula. Passa o tempo todo nas redes sociais e, ao ser reprovado, diz que a culpa é do professor.

Marcos Lisboa

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados