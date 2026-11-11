TCES lança cursos on-line gratuitos sobre a Lei Maria da Penha

Para ampliar o acesso à informação sobre a violência doméstica, o Tribunal de Contas do Estado (TCES), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), oferece dois cursos gratuitos on-line sobre a Lei Maria da Penha. Um deles é voltado a profissionais do Direito, com inscrições já abertas; o outro é destinado ao público em geral, com inscrições a partir de 20 de novembro.





De acordo com o TCES, as capacitações não terão limite de vagas e estarão disponíveis para interessados de todo o país. As aulas serão ministradas pela advogada e servidora do órgão Cristiane D’Andrea Endlich, especialista na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.





Cristiane explica que os conteúdos dos cursos foram elaborados a partir das legislações sobre violência doméstica e pesquisas feitas pelo TCES, bem como com o apoio do conselheiro Domingos Augusto Taufner. A advogada também diz que os cursos terão certificado emitido pela ECP.