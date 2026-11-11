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Proteção à mulher

TCES lança cursos on-line gratuitos sobre a Lei Maria da Penha

Capacitações abordam legislação, medidas protetivas e formas de enfrentamento à violência doméstica; inscrições são gratuitas

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 09:08

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

11 nov 2026 às 09:08
Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,
Cursos têm inscrições em datas diferentes e abordam prevenção à violência doméstica e proteção às mulheres Shutterstock

Para ampliar o acesso à informação sobre a violência doméstica, o Tribunal de Contas do Estado (TCES), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), oferece dois cursos gratuitos on-line sobre a Lei Maria da Penha. Um deles é voltado a profissionais do Direito, com inscrições já abertas; o outro é destinado ao público em geral, com inscrições a partir de 20 de novembro.


De acordo com o TCES, as capacitações não terão limite de vagas e estarão disponíveis para interessados de todo o país. As aulas serão ministradas pela advogada e servidora do órgão Cristiane D’Andrea Endlich, especialista na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. 


Cristiane explica que os conteúdos dos cursos foram elaborados a partir das legislações sobre violência doméstica e pesquisas feitas pelo TCES, bem como com o apoio do  conselheiro Domingos Augusto Taufner. A advogada também diz que os cursos terão certificado emitido pela ECP.

Lei Maria da Penha em foco

Voltado a profissionais da área jurídica, o curso A Lei Maria da Penha em Foco já está com inscrições abertas, e os interessados podem se cadastrar neste link. Com carga horária total de 12 horas-aula, a formação é dividida em seis módulos integrados, que abordam desde o contexto histórico da legislação até as medidas protetivas de urgência. 


No próximo dia 16, a primeira turma contará com uma atividade presencial na sala de treinamento da ECP para debater um estudo de caso após a conclusão do conteúdo on-line. Para as turmas posteriores, a capacitação será integralmente on-line e assíncrona. 


Segundo o TCES, as aulas vão direcionar os alunos a identificar as formas de violência, acompanhar as medidas protetivas de urgência e aplicar corretamente as diretrizes de competência judiciária no Espírito Santo.  


A professora Cristiane esclarece que o curso está alinhado à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e às políticas nacionais de enfrentamento à violência doméstica. Ela explica que a formação qualifica operadores do Direito, profissionais da gestão pública, do controle externo, da assistência social e da rede de proteção à mulher.


Dialogando sobre a Lei Maria da Penha

A segunda capacitação, Dialogando sobre a Lei Maria da Penha, é destinada à população em geral. Para integrar a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, as inscrições começam no dia 20 de novembro. 


Com carga horária de 8 horas-aula, a formação é dividida em quatro módulos integrados, que abordam assuntos como direitos humanos, cidadania, tipos de violência e medidas protetivas. O conteúdo terá uma linguagem acessível, será oferecido integralmente na modalidade EAD, de forma assíncrona e contará com a tradução para libras. 


O tribunal informa que a formação também vai desconstruir mitos, orientar sobre os canais de ajuda e sobre como acionar a rede de atendimento comunitário e institucional, além de fortalecer o engajamento comunitário na proteção das mulheres.  

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