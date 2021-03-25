Sai lista de selecionadas para 7,5 mil vagas em cursos para mulheres

Foi divulgado nesta quinta-feira (25) o resultado da seleção para o curso Qualificar ES Mulher, programa de qualificação profissional do governo do Estado voltado exclusivamente para trabalhadoras capixabas. São oferecidos 10 cursos gratuitos e on-line, inicialmente com um total de 5 mil vagas ofertadas, mas que foram ampliadas para 7.500 após a alta procura pelo programa.
O resultado pode ser conferido diretamente no site do programa. O acesso dos candidatos classificados será liberado no dia do início do curso, marcado para segunda-feira (29) no ambiente virtual de aprendizagem dentro do portal do Qualificar ES.
As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As alunas têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão.
O programa é uma parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, que realiza o programa Qualificar ES, com a Vice-Governadoria do Estado, que desenvolve o programa Agenda Mulher.
Todos os cursos têm carga horária de 120 horas, sendo que as interessadas puderem se inscrever em até dois.
CURSOS QUALIFICAR ES MULHER ON-LINE
- Assistente de tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Bolos e suas variações
- Costura
- Empreendedorismo e Inovação
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Maquiagem
- Marketing Digital para seu negócio
- Segurança do Trabalho
- Word e Excel