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Qualificação profissional

Sai lista de selecionadas para 7,5 mil vagas em cursos para mulheres

São oferecidos 10 cursos gratuitos e on-line para mulheres aprenderem uma profissão. Inicialmente eram de 5 mil vagas, mas a oferta foi ampliada após a alta procura pelo programa

Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 12:32
Mulher costurando tecido na máquina de costura
Mulher costurando tecido na máquina de costura Crédito: shutterstock
Projeto Todas Elas
Foi divulgado nesta quinta-feira (25) o resultado da seleção para o curso Qualificar ES Mulher, programa de qualificação profissional do governo do Estado voltado exclusivamente para trabalhadoras capixabas. São oferecidos 10 cursos gratuitos e on-line, inicialmente com um total de 5 mil vagas ofertadas, mas que foram ampliadas para 7.500 após a alta procura pelo programa. 
O resultado pode ser conferido diretamente no site do programa. O acesso dos candidatos classificados será liberado no dia do início do curso, marcado para segunda-feira (29) no ambiente virtual de aprendizagem dentro do portal do Qualificar ES.

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As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As alunas têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão.
O programa é uma parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, que realiza o programa Qualificar ES, com a Vice-Governadoria do Estado, que desenvolve o programa Agenda Mulher.
Todos os cursos têm carga horária de 120 horas, sendo que as interessadas puderem se inscrever em até dois. 

CURSOS QUALIFICAR ES MULHER ON-LINE

  • Assistente de tecnologia da Informação 
  • Auxiliar Administrativo 
  • Bolos e suas variações 
  • Costura
  • Empreendedorismo e Inovação 
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas 
  • Maquiagem 
  • Marketing Digital para seu negócio 
  • Segurança do Trabalho 
  • Word e Excel 

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