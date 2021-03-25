Sai lista de selecionadas para 7,5 mil vagas em cursos para mulheres

Mulher costurando tecido na máquina de costura Crédito: shutterstock

O resultado pode ser conferido diretamente no site do programa . O acesso dos candidatos classificados será liberado no dia do início do curso, marcado para segunda-feira (29) no ambiente virtual de aprendizagem dentro do portal do Qualificar ES.

As aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As alunas têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão.

O programa é uma parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, que realiza o programa Qualificar ES, com a Vice-Governadoria do Estado, que desenvolve o programa Agenda Mulher.

Todos os cursos têm carga horária de 120 horas, sendo que as interessadas puderem se inscrever em até dois.

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