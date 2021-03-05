5 mil vagas em 10 cursos grátis para mulheres aprenderem profissão no ES

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

As trabalhadoras vão poder escolher entre opções de cursos e se inscrever em até dois pelo site do Qualificar ES . O edital de seleção com todas as informações já está disponível para acesso no portal. Podem se inscrever quem mora em qualquer lugar do Estado, desde que tenha mais de 16 anos.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do programa, e as aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão.

A oferta é uma parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, que realiza o programa Qualificar ES, com a Vice-Governadoria do Estado, que desenvolve o programa Agenda Mulher.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Tyago Hoffmann, comentou sobre a oferta das vagas. “Essa é uma forma de continuar o objetivo de empoderamento da mulher capixaba. Celebrar uma data tão importante e marcante não só para as mulheres, mas para todos nós, oferecendo cursos gratuitos e a distância é incentivar a independência da mulher por meio do conhecimento e da geração de renda”, pontuou.

“Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu quero dizer para as mulheres e meninas do Estado, que essa é uma grande oportunidade. Digo sempre que tenho muito orgulho de ser a primeira mulher vice-governadora do Espirito Santo, porque eu soube aproveitar o meu lugar de fala. Aproveite e abrace essa chance como possibilidade de mudança e se qualifique”, disse a vice-governadora Jacqueline Moraes.

Todos os cursos têm carga horária de 120 horas e 500 vagas cada. Veja as opções:

CURSOS QUALIFICAR ES MULHER ON-LINE

Assistente de tecnologia da Informação

Auxiliar Administrativo



Bolos e suas variações



Costura



Empreendedorismo e Inovação



Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas



Maquiagem



Marketing Digital para seu negócio



Segurança do Trabalho



Word e Excel

