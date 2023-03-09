Julgamento de diplomata espanhol no ES entra no 2° dia; veja destaques

Jesús Figón Léo é acusado de ter matado a esposa em Jardim Camburi, em maio de 2015 Crédito: Carlos Alberto Silva

O julgamento do diplomata espanhol Jesús Figón Leo entra no segundo dia, com retomada às 10h desta quinta-feira (9). Três testemunhas de defesa foram ouvidas na quarta-feira (8), faltando o debate e a sentença a ser proferida pela Justiça.

No debate previsto para esta quinta-feira, os promotores de Justiça terão 1h30 para defender a tese de homicídio, argumentando que o diplomata matou a facadas a esposa. Os advogados terão o mesmo tempo para a defesa. Pode haver ainda réplica e a tréplica, para cada parte expor suas versões.

Após o debate, o Conselho de Sentença, composto por sete jurados, se reúne para julgar a culpabilidade. Se decidirem condenar o acusado, a juíza responsável pela análise do caso fará a dosimetria, determinando o tempo de prisão a ser cumprida pelo réu.

Destaques do primeiro dia

No primeiro dia de julgamento, foram ouvidas três testemunhas de defesa, sendo uma vizinha do casal no prédio onde ocorreu a morte, um delegado aposentado que foi até o apartamento no dia do ocorrido e a filha do diplomata ouvida pela internet.

A previsão era a de que cinco pessoas fossem ouvidas. Uma delas não foi localizada e outra não compareceu. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a defesa do acusado, para entender o que houve, e aguarda um posicionamento.

O diplomata não era obrigado a comparecer, mas participou virtualmente e assistiu a todo o júri, sendo sabatinado do início da tarde até as 22h.

Rosemary Justilo Lopes, morta a facadas em 2015 Crédito: Pesquisa A Gazeta

O crime

Ex-Conselheiro de Interior da Embaixada da Espanha no Brasil, Jesús Figón Leo é acusado de matar a esposa Rosemary Justino Lopes, de 56 anos, no apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória.

Ele se apresentou espontaneamente à polícia e contou que matou a mulher após uma discussão durante a madrugada. Eles eram casados há quase trinta anos. Ele trabalhava na Embaixada da Espanha, em Brasília, mas passava alguns dias na residência que tinha com a capixaba em Vitória.

O delegado Adroaldo Lopes, responsável pelo caso na época, explicou que estava em casa quando recebeu a ligação de um delegado aposentado, amigo de Jesús, relatando o homicídio. Esse delegado aposentado recebeu um telefonema de Jesús em que ele contava que tinha matado a mulher.

De imediato, o delegado aposentado fez contato com um advogado e ambos foram até a casa de Jesús verificar o caso. “Chegando ao local, ele adentrou ao imóvel, verificou a presença de um corpo, e me telefonou, dizendo que estava indo para a delegacia”, disse Adroaldo.

À polícia, Jesús alegou que a esposa sofria de depressão e era alcoólatra. “No dia de ontem (ocasião da data do crime) ela teria feito excessiva ingestão de bebida alcoólica e durante a madrugada eles tiveram uma briga. Ela pegou uma faca para atacá-lo, ele tomou a faca e efetuou os golpes”, disse Adroaldo na época.