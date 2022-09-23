Evento para empreendedoras do ES vai ensinar a potencializar vendas

Mulheres que já empreendem ou têm o sonho de abrir o próprio negócio poderão aprender mais sobre planejamento estratégico para chegar ao sucesso nas vendas em um evento que acontece na próxima quinta-feira (29), em Jardim Limoeiro, na Serra

O "Mulheres que fazem acontecer" será realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo ( Sebrae /ES), das 8h às 13h. Os ingressos, que estão no segundo lote, custam R$ 110 e podem ser adquiridos clicando aqui

Luzia Lopes é especialista em PNL Crédito: Reprodução/Indesp

Haverá palestras sobre aplicação da programação neurolinguística para potencializar as vendas, marketing digital, podcasts e um painel com cases de sucesso de mulheres capixabas que empreenderam e hoje são referência nacional.

"O objetivo do evento é fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. Temos verificado que muitas começaram a empreender e nosso objetivo é ajudá-las a fazer isso de forma organizada, planejada, para que ao final elas consigam algum resultado mais consistente", explicou Jarbas da Vitória Junior, analista do Sebrae/ES.

O evento não é só para as mulheres que começaram a empreender agora. "Outro ponto são as mulheres que já abriram um negócio: elas podem ser atendidas pelo Sebrae, porque a gente tem muitas consultorias. O planejamento nem sempre é uma constante dentro do empreendedorismo, então a gente quer ajudar essas empresas a se planejarem melhor", destacou Jarbas.

A primeira palestra ficará por conta de Luiza Lopes. "Ela é uma das maiores autoridades do Brasil em programação neurolinguística, que é a associação do nosso raciocínio com a forma que a gente externa esse raciocínio. Quando a gente consegue fazer esse diálogo mais assertivo, a gente consegue vender melhor", pontuou o analista.

As participantes também irão aprender sobre marketing digital e como usar o podcast, que está em alta atualmente, para se tornarem autoridades em seus nichos.

"Na segunda parte do evento a gente vai trabalhar com os exemplos. A ideia é a gente mostrar mulheres da Grande Vitória que já têm sucesso em seus empreendimentos", destacou Jarbas.

As convidadas são: Liliane Porto, da New Life Corretora de Seguros; Carla Cristina Tasso, empresária e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado; e Cimara La Belle, criadora do método célula para tratamento do melasma. A mediação será da influencer, empreendedora e apresentadora Jaqueline Marques.

SAIBA MAIS