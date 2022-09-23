Evento para empreendedoras do ES vai ensinar a potencializar vendas

Mulheres que já empreendem ou têm o sonho de abrir o próprio negócio poderão aprender mais sobre planejamento estratégico para chegar ao sucesso nas vendas em um evento que acontece na próxima quinta-feira (29), em Jardim Limoeiro, na Serra.
O "Mulheres que fazem acontecer" será realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), das 8h às 13h. Os ingressos, que estão no segundo lote, custam R$ 110 e podem ser adquiridos clicando aqui.
Haverá palestras sobre aplicação da programação neurolinguística para potencializar as vendas, marketing digital, podcasts e um painel com cases de sucesso de mulheres capixabas que empreenderam e hoje são referência nacional.
"O objetivo do evento é fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. Temos verificado que muitas começaram a empreender e nosso objetivo é ajudá-las a fazer isso de forma organizada, planejada, para que ao final elas consigam algum resultado mais consistente", explicou Jarbas da Vitória Junior, analista do Sebrae/ES.
O evento não é só para as mulheres que começaram a empreender agora. "Outro ponto são as mulheres que já abriram um negócio: elas podem ser atendidas pelo Sebrae, porque a gente tem muitas consultorias. O planejamento nem sempre é uma constante dentro do empreendedorismo, então a gente quer ajudar essas empresas a se planejarem melhor", destacou Jarbas.
A primeira palestra ficará por conta de Luiza Lopes. "Ela é uma das maiores autoridades do Brasil em programação neurolinguística, que é a associação do nosso raciocínio com a forma que a gente externa esse raciocínio. Quando a gente consegue fazer esse diálogo mais assertivo, a gente consegue vender melhor", pontuou o analista.
As participantes também irão aprender sobre marketing digital e como usar o podcast, que está em alta atualmente, para se tornarem autoridades em seus nichos.
"Na segunda parte do evento a gente vai trabalhar com os exemplos. A ideia é a gente mostrar mulheres da Grande Vitória que já têm sucesso em seus empreendimentos", destacou Jarbas.
As convidadas são: Liliane Porto, da New Life Corretora de Seguros; Carla Cristina Tasso, empresária e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado; e Cimara La Belle, criadora do método célula para tratamento do melasma. A mediação será da influencer, empreendedora e apresentadora Jaqueline Marques.
SAIBA MAIS
- Quando: 29 de setembro
- Horário: 8h às 13h
- Local: Cerimonial Porto Bello, na Rua Nelcy Lopes Vieira, 140 - Jardim Limoeiro, Serra
- Investimento: R$ 110
- Onde comprar: Loja virtual Sebrae
- Programação:
08h - 08h20 Credenciamento
08h20 - 08h30 Abertura Sebrae/ES
08h30 - 09h10 Palestra: Potencialize suas vendas e multiplique seus resultados com Programação Neurolinguística (PNL) - Luiza Lopes
09h10 - 09h50 Palestra: Marketing digital e máquina de vendas - Suellen Berger
09h50 - 10h20 Café/Network
10h20 - 11h Palestra: Utilizando podcasts para divulgar e vender seus produtos/serviços - Renan Cirilo Alves
11h - 12h30 Painel: Mulheres que fazem acontecer com Liliane Porto (New Life Corretora de Seguros), Carla Cristina Tasso (empresária e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do ES) e Cimara La Belle (Criadora do método célula para tratamento do melasma). A mediação será da influencer, empreendedora e apresentadora Jaqueline Marques
12h30 - 13h Apresentação produtos Sebrae - Jarbas da Vitória Junior