Encontro vai discutir os impactos emocionais da violência contra a mulher no ES

O número de casos de violência contra a mulher ainda é um problema social e de saúde pública no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar foram registradas até julho deste ano (2022).
Para informar sobre os impactos das agressões contra as mulheres no Estado, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai realizar um encontro para membras, servidoras do Ministério e Poder Judiciário Público Brasileiro e Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, além da comunidade acadêmica para a reflexão do assunto.
A violência que afeta fisicamente e psicologicamente as vítimas no Estado será pontuada com o tema “Os aspectos psicossociais da violência de gênero contra as mulheres” e os conteúdos a respeito da violência sexual sob o viés do trauma, na quinta-feira (22) e sexta-feira (23).
O XII Encontro Nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid) vai ocorrer de forma presencial e virtual, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória, com a presença de especialistas em Gênero e Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
22/09/2022
- 12H30: Credenciamento
- 13H: Abertura
- 14H: Conferência Magna - "Os aspectos psicossociais da violência de gênero contra as mulheres” com a promotora de justiça especializada em Gênero e Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), criadora da Cartilha Namoro Legal e autora do livro "Lei Maria da Penha: o Processo Penal no Caminho da Efetividade", Valéria Diez Scarance Fernandes.
- 15H10: Tema da palestra - Compreendendo as reações humanas frente à violência psicológica com a mestre em Psicologia Clínica pela Instituição de Ensino Superior no Rio de Janeiro (PUC/RJ), Maria Cristina Milanez Werner.
23/09/2022
- 09H: Tema da palestra - Violência Sexual com a promotora de justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Coordenadora do Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência e Familiares, Silvia Chakian de Toledo Santos.
- 09H40: Violência Sexual sob o viés do trauma - Desafios e Possibilidades com a mestre e doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Daniela Reis e Silva.
- 10H20: Limites e possibilidades de acolhimento às mulheres em situação de violência psicológica com a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica, Érica Canuto.
- 11H: Debates
- 14H: O luto do feminicídio - Os reflexos do feminicídio do luto dos órfãos e ascendentes das vítimas e a importância de políticas públicas com a psicóloga clínica, cofundadora e presidente da rede de Apoio a perdas (ir)reparáveis (API)
- 15H20: Debates