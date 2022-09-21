Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Encontro vai discutir os impactos emocionais da violência contra a mulher no ES
Violência contra a mulher

Encontro vai discutir os impactos emocionais da violência contra a mulher no ES

O tema do encontro será “Os aspectos psicossociais da violência de gênero contra as mulheres” e ocorrerá na quinta-feira (22) e sexta-feira (23)
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

21 set 2022 às 10:24

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 10:24

O número de casos de violência contra a mulher ainda é um problema social e de saúde pública no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar foram registradas até julho deste ano (2022).
Para informar sobre os impactos das agressões contra as mulheres no Estado, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai realizar um encontro para membras, servidoras do Ministério e Poder Judiciário Público Brasileiro e Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, além da comunidade acadêmica para a reflexão do assunto. 
Projeto Todas Elas
A violência que afeta fisicamente e psicologicamente as vítimas no Estado será pontuada com o tema “Os aspectos psicossociais da violência de gênero contra as mulheres” e os conteúdos a respeito da violência sexual sob o viés do trauma, na quinta-feira (22) e sexta-feira (23).
O XII Encontro Nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid) vai ocorrer de forma presencial e virtual, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória, com a presença de especialistas em Gênero e Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Pexels

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

22/09/2022
  • 12H30: Credenciamento
  • 13H: Abertura
  • 14H: Conferência Magna - "Os aspectos psicossociais da violência de gênero contra as mulheres” com a promotora de justiça especializada em Gênero e Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), criadora da Cartilha Namoro Legal e autora do livro "Lei Maria da Penha: o Processo Penal no Caminho da Efetividade", Valéria Diez Scarance Fernandes.
  • 15H10: Tema da palestra - Compreendendo as reações humanas frente à violência psicológica com a mestre em Psicologia Clínica pela Instituição de Ensino Superior no Rio de Janeiro (PUC/RJ), Maria Cristina Milanez Werner.
23/09/2022
  • 09H: Tema da palestra - Violência Sexual com a promotora de justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Coordenadora do Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência e Familiares, Silvia Chakian de Toledo Santos.
  • 09H40: Violência Sexual sob o viés do trauma - Desafios e Possibilidades com a mestre e doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Daniela Reis e Silva.
  • 10H20: Limites e possibilidades de acolhimento às mulheres em situação de violência psicológica com a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica, Érica Canuto.
  • 11H: Debates
  • 14H: O luto do feminicídio - Os reflexos do feminicídio do luto dos órfãos e ascendentes das vítimas e a importância de políticas públicas com a psicóloga clínica, cofundadora e presidente da rede de Apoio a perdas (ir)reparáveis (API)
  • 15H20: Debates

LEIA MAIS SOBRE O TODAS ELAS

Palestras do 'Somos todas' promovem fortalecimento da mulher, em Linhares

Morta dentro de casa pelo ex, Tereza era mãe de cinco filhas

Empreendedoras mostram relação de negócios de sucesso e necessidade

Queimada pelo ex, Marciane confronta agressor: 'Pior é que você atingiu meus filhos'

Elas sobreviveram e hoje combatem a violência contra a mulher

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Violência Contra a Mulher Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados