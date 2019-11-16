Theodorico Ferraço: a águia de Cachoeiro cria novas asas para 2020

Theodorico Ferraço, a águia política de Cachoeiro Crédito: Amarildo

“A ideia não é ruim não. É boa!”, opina Ferraço. “O projeto permite que a Assembleia, por decisão da maioria absoluta, possa escolher uma nova data. Pode ser na véspera, pode ser três dias antes... Dá à Assembleia flexibilidade. Os deputados terão a consciência tranquila, para, no momento oportuno, de união geral, escolherem sem problema nenhum.”

Com o foco de sua visão de águia tão deslocado da Assembleia para o Litoral Sul, será que ainda poderemos ver Ferraço figurar nas urnas nas próximas eleições municipais? Ao seu estilo, enviesado, a ave de rapina do Sul semeia a dúvida para retornar ao jogo: “No momento oportuno, nós saberemos o caminho a percorrer sob a inspiração de Deus e o grande amor que existe entre mim e Cachoeiro.”

MEIO SÉCULO DE DISTÂNCIA

Ex-presidente da Assembleia, Ferraço nasceu em 1937, ano que marca, por exemplo, o início do Estado Novo, ditadura instaurada por Vargas. Erick nasceu em 1987, ano em que o Brasil acabara de adentrar o período democrático após a ditadura militar. Em 1937, o Japão invadiu a China, iniciando a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Em 1987, Spielberg levou às telas “O Império do Sol”, filme que retrata esse mesmo acontecimento histórico, durante a Segunda Guerra Mundial.

ENCONTRO GERACIONAL

Uma lição Erick parece ter assimilado de Theodorico Ferraço. A PEC para deixar em aberto a data da eleição da Mesa Diretora tem um forte aroma de casuísmo. De 2012 a 2016, uma das marcas da gestão de Ferraço na Assembleia foi justamente a apresentação ou patrocínio de propostas de emenda como essa , indisfarçavelmente em benefício próprio, de modo a proporcionar a própria permanência no cargo de presidente. Senão vejamos:

PEC-MAN

Em março de 2012, com a nomeação do então chefe da Assembleia, Rodrigo Chamoun, para o Tribunal de Contas do Estado, Theodorico Ferraço foi eleito presidente para um mandato-tampão, até janeiro do ano seguinte. Por meio de uma PEC, ganhou dos colegas a autorização para ter mais um mandato por conta da circunstância "atípica" pela qual chegou ao comando da Casa. Em 2014, uma nova PEC foi aprovada para autorizar eleições em "biênio subsequente da legislatura seguinte", o que até então era vedado pela Constituição Estadual. Com o caminho desbloqueado, Ferraço reelegeu-se em 2015 para mais um biênio. Não perca as contas.

FIM DA LINHA

Em 2016, nova emenda autorizou reeleições de presidente de um biênio para o outro dentro da mesma legislatura, o que também não era permitido. Dessa vez, porém, Theodorico não chegou a se valer da PEC feita sob medida para o beneficiar de novo. Em janeiro de 2017, Erick Musso conseguiu constituir maioria em torno do seu nome. Sem apoio do então governador Paulo Hartung, Ferraço abortou a candidatura para um quarto mandato seguido na presidência do Legislativo.

NORMA E LAURIETE