Guerra de Itapemirim explode na Assembleia

Charge Crédito: Amarildo

O deputado Theodorico Ferraço (DEM) provou nesta semana ter envolvimento direto na disputa política que pode acarretar a cassação do prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha (PSDB).

Na manhã de quarta-feira, o veterano parlamentar recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa uma delegação formada por seis vereadores do município do Litoral Sul capixaba, já governado por sua mulher, a hoje deputada federal Norma Ayub (DEM). O deputado ainda apresentou requerimento à Mesa Diretora para que os vereadores possam se manifestar da tribuna da Assembleia.

Os seis vereadores acolhidos por Theodorico na Assembleia foram exatamente os mesmos que abriram, na última sexta-feira, uma CPI para investigar o atual prefeito de Itapemirim, incluindo o presidente da Câmara, Mariel Delfino Amaro (PCdoB). No mesmo dia, esses mesmos vereadores aprovaram um decreto legislativo que determinou o afastamento cautelar de Thiago Peçanha e a posse imediata do presidente da Câmara como prefeito interino. Delfino nem chegou a tomar posse na prática, pois, três dias depois, o juiz da comarca de Itapemirim suspendeu essa decisão.

A guerra entre grupos políticos que tomou conta de Itapemirim chegou com tudo à Assembleia Legislativa. Na última segunda-feira, mesmo dia em que foi suspenso o afastamento de Peçanha, o deputado Euclério Sampaio (sem partido) usou a tribuna para acusar os vereadores que afastaram o prefeito de tentarem promover uma armação. O discurso foi apoiado por alguns colegas.

Ainda na segunda-feira, Peçanha emitiu nota oficial à imprensa acusando nominalmente Theodorico Ferraço como verdadeiro mentor da articulação para derrubá-lo do cargo, de modo a gerar instabilidade e favorecer o retorno de Norma Ayub ao comando da administração municipal, na eleição de 2020.

No dia seguinte, foi Theodorico quem subiu à tribuna da Assembleia, durante a sessão plenária. A atitude surpreendeu a todos, pois, desde meados de março, o deputado mal acompanha as sessões em plenário. No discurso, o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim disse ter recebido das mãos do vereador Rogério da Silva Rocha (PCdoB) um documento com 138 laudas de denúncias em face de Peçanha. “Há fatos aqui que são proibidos para menores de cem anos”, anunciou o deputado, agindo também como advogado de defesa dos seis edis de Itapemirim.

“Nesse pronunciamento [de Euclério], houve um ataque à dignidade dos senhores vereadores”, declarou Theodorico. Em seguida, solicitou ao presidente da Mesa, em nome dos seis vereadores, “o direito democrático, constitucional e legal, da mais ampla defesa, de comparecer aqui nesta tribuna para fazer um pronunciamento”. O orador seria Rocha.

No momento do pedido oral de Theodorico, quem conduzia a sessão era o vice-presidente da Mesa, Marcelo Santos (PDT). Adversário histórico do deputado cachoeirense, Marcelo ignorou o pleito. O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), também é desafeto de Theodorico, desde que o substituiu no comando da Casa, em 2017. Muito dificilmente, o requerimento de Theodorico será atendido.