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Sorteio das chaves da Taça EDP das Comunidades acontece nesta quinta-feira (24)

Fase de seleção dos atletas foi realizada durante dois finais de semana na Grande Vitória; agora, equipes vão conhecer os adversários para a disputa do troféu
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 out 2024 às 13:34

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 13:34

Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024
Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada
Fechada a fase de seleção dos atletas que vão disputar a Taça EDP das Comunidades 2024, as 44 equipes da Grande Vitória agora voltam suas atenções para o sorteio das chaves e para o início oficial da competição, marcado para o próximo sábado (26).
O chaveamento dos times de VitóriaVila VelhaSerraCariacicaGuarapariVianaAnchietaFundão e Aracruz (Comunidade Indígena) será definido na sede da Rede Gazeta, na Capital, na próxima quinta-feira (24). No sorteio, os jogadores e jogadoras ainda vão receber, de forma gratuita, os uniformes compostos por camisa, short e meião.
Parceira da disputa desde as primeiras edições nos campos e também no formato digital (E-taça), a EDP, concessionária de energia do Espírito Santo, também marcou presença nos finais de semana de peneiras e, para Wagner Carnetti, gestor de segurança do trabalho da EDP, a Taça é uma ferramenta para valorização do esporte e também para a proximidade das comunidades com a empresa, que leva informações sobre o consumo eficiente de energia, segurança com a rede elétrica e meios para facilitar o acesso aos serviços da concessionária.
“Apoiar iniciativas que evidenciam o bem-estar e a conscientização está em sintonia com os valores da companhia, que é usar a nossa energia para cuidar melhor das pessoas e comunidades onde atuamos. Estamos na torcida por todos os times que estão na disputa nesse momento de classificação e temos certeza que os escolhidos farão um lindo espetáculo em campo”, salienta Wagner.

Peneiras contaram com mais de cinco mil atletas

Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024
Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada
Durante dois finais de semana, mais de cinco mil atletas entraram em campo para a fase de seleção. Nas peneiras, times de toda a Grande Vitória selecionaram 22 jogadores e jogadoras para o decorrer da competição.
Para Marcelinho das Comunidades, um dos criadores da Taça, é chegado o momento onde as comunidades alinham as estratégias em busca do troféu.
“Temos novos times e grandes equipes. Agora a coisa começa a ficar mais séria e fechamos o momento de separar o joio do trigo. Esperamos agora uma competição sadia, produtiva e com as comunidades bem engajadas”, frisa Marcelo, coordenador da Central das Comunidades (CDC).
Após o sorteio, as equipes serão apresentadas na abertura oficial da competição. No próximo sábado, o Estádio Governador Bley (atual campo do Ifes Jucutuquara) será o palco para a estreia, com entrada gratuita para as torcidas.
Os jogos classificatórios serão realizados já em novembro, com partidas marcadas para 02, 09 e 11 do próximo mês. Também em novembro, no dia 17, as oitavas de final serão disputadas, abrindo espaço para quem avançar para as quartas, marcadas para 1º de dezembro. Confira o cronograma completo abaixo:

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 24/10 - Sorteio de Chaves (sede da Rede Gazeta)
➣ 26/10 - Abertura dos Jogos (Campo do Ifes, Jucutuquara, em Vitória)
➣ 02, 09 e 16/11 - Jogos Classificatórios
➣ 17/11 - Oitavas de Final
➣ 01/12 - Quartas de Final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º Lugar
➣ 14/12 - Finais

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
  • Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Participação da comunidade nas arquibancadas também será premiada
Participação da comunidade nas arquibancadas também será premiada Crédito: Arthur Louzada
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

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