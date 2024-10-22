Sorteio das chaves da Taça EDP das Comunidades acontece nesta quinta-feira (24)

O chaveamento dos times de Vitória
, Vila Velha
, Serra
, Cariacica
, Guarapari
, Viana
, Anchieta
, Fundão
e Aracruz
(Comunidade Indígena) será definido na sede da Rede Gazeta
, na Capital, na próxima quinta-feira (24). No sorteio, os jogadores e jogadoras ainda vão receber, de forma gratuita, os uniformes compostos por camisa, short e meião.
“Apoiar iniciativas que evidenciam o bem-estar e a conscientização está em sintonia com os valores da companhia, que é usar a nossa energia para cuidar melhor das pessoas e comunidades onde atuamos. Estamos na torcida por todos os times que estão na disputa nesse momento de classificação e temos certeza que os escolhidos farão um lindo espetáculo em campo”, salienta Wagner.
Durante dois finais de semana, mais de cinco mil atletas entraram em campo para a fase de seleção. Nas peneiras, times de toda a Grande Vitória selecionaram 22 jogadores e jogadoras para o decorrer da competição.
Para Marcelinho das Comunidades, um dos criadores da Taça, é chegado o momento onde as comunidades alinham as estratégias em busca do troféu.
“Temos novos times e grandes equipes. Agora a coisa começa a ficar mais séria e fechamos o momento de separar o joio do trigo. Esperamos agora uma competição sadia, produtiva e com as comunidades bem engajadas”, frisa Marcelo, coordenador da Central das Comunidades (CDC).
Após o sorteio, as equipes serão apresentadas na abertura oficial da competição. No próximo sábado, o Estádio Governador Bley (atual campo do Ifes Jucutuquara) será o palco para a estreia, com entrada gratuita para as torcidas.
Os jogos classificatórios serão realizados já em novembro, com partidas marcadas para 02, 09 e 11 do próximo mês. Também em novembro, no dia 17, as oitavas de final serão disputadas, abrindo espaço para quem avançar para as quartas, marcadas para 1º de dezembro. Confira o cronograma completo abaixo:
Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.
Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.