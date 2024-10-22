Sorteio das chaves da Taça EDP das Comunidades acontece nesta quinta-feira (24)

Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

Parceira da disputa desde as primeiras edições nos campos e também no formato digital (E-taça), a EDP, concessionária de energia do Espírito Santo , também marcou presença nos finais de semana de peneiras e, para Wagner Carnetti, gestor de segurança do trabalho da EDP, a Taça é uma ferramenta para valorização do esporte e também para a proximidade das comunidades com a empresa, que leva informações sobre o consumo eficiente de energia, segurança com a rede elétrica e meios para facilitar o acesso aos serviços da concessionária.

“Apoiar iniciativas que evidenciam o bem-estar e a conscientização está em sintonia com os valores da companhia, que é usar a nossa energia para cuidar melhor das pessoas e comunidades onde atuamos. Estamos na torcida por todos os times que estão na disputa nesse momento de classificação e temos certeza que os escolhidos farão um lindo espetáculo em campo”, salienta Wagner.

Peneiras contaram com mais de cinco mil atletas

Segundo fim de semana de peneiras na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

Durante dois finais de semana, mais de cinco mil atletas entraram em campo para a fase de seleção. Nas peneiras, times de toda a Grande Vitória selecionaram 22 jogadores e jogadoras para o decorrer da competição.

Para Marcelinho das Comunidades, um dos criadores da Taça, é chegado o momento onde as comunidades alinham as estratégias em busca do troféu.

“Temos novos times e grandes equipes. Agora a coisa começa a ficar mais séria e fechamos o momento de separar o joio do trigo. Esperamos agora uma competição sadia, produtiva e com as comunidades bem engajadas”, frisa Marcelo, coordenador da Central das Comunidades (CDC).

Após o sorteio, as equipes serão apresentadas na abertura oficial da competição. No próximo sábado, o Estádio Governador Bley (atual campo do Ifes Jucutuquara) será o palco para a estreia, com entrada gratuita para as torcidas.

Os jogos classificatórios serão realizados já em novembro, com partidas marcadas para 02, 09 e 11 do próximo mês. Também em novembro, no dia 17, as oitavas de final serão disputadas, abrindo espaço para quem avançar para as quartas, marcadas para 1º de dezembro. Confira o cronograma completo abaixo:

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024 ➣ 24/10 - Sorteio de Chaves (sede da Rede Gazeta)

➣ 26/10 - Abertura dos Jogos (Campo do Ifes, Jucutuquara, em Vitória)

➣ 02, 09 e 16/11 - Jogos Classificatórios

➣ 17/11 - Oitavas de Final

➣ 01/12 - Quartas de Final

➣ 07/12 - Semifinal

➣ 08/12 - Disputa pelo 3º Lugar

➣ 14/12 - Finais



Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Participação da comunidade nas arquibancadas também será premiada Crédito: Arthur Louzada

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades