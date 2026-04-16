INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) liberou a consulta ao valor 13º de aposentados e pensionistas na quarta-feira (15). Os beneficiários podem conferir os valores por meio do site e do aplicativo Meu INSS, no extrato de pagamento.





O pagamento da primeira parcela do 13º começa no dia 24 de abril. O valor da gratificação natalina será liberado junto com o benefício mensal, no mesmo dia em que o segurado recebe o pagamento da Previdência Social.





A segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho, em uma antecipação de valores no primeiro semestre deste ano, como vem ocorrendo desde 2020, na pandemia de Covid-19.





A liberação vai beneficiar cerca de 700 mil segurados no Espírito Santo. A antecipação transferirá R$ 1,5 bilhão aos beneficiários do Estado. Já no Brasil, serão 35,2 milhões pessoas, o que deve injetar R$ 78,268 bilhões na economia.