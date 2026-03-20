Governo antecipa 13° do INSS para abril e maio; veja calendário

2 parcelas

Governo antecipa 13º do INSS para abril e maio; veja calendário

Decisão vai beneficiar 35,2 milhões de segurados; decreto foi publicado quinta-feira (19) em edição extra; aposentados, pensionistas e quem recebe auxílio têm direito, beneficiários do BPC, não

Publicado em 20 de março de 2026 às 10:37

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O governo federal antecipou o pagamento do 13º aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para as competências de abril e maio, conforme decreto presidencial publicado em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira (19).

Além de aposentados e pensionistas, têm direito ao 13º beneficiários que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão no último ano.

O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62. Crédito: Divulgação

Os valores são pagos em duas parcelas. A primeira parcela corresponde à metade do valor do benefício devido em abril, na mesma data em que é pago o benefício do mês. A segunda parcela, a ser paga na competência de maio, é depositada com desconto do Imposto de Renda para aposentados que ficarem acima do limite de isenção. O cálculo do IR sobre o 13º é feito à parte, sem considerar os rendimentos do mês, por ter tributação exclusiva na fonte.

Considerando o calendário anual de pagamentos do INSS, a primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre 25 de maio e 8 de junho. O calendário começa pelos benefícios de até um salário mínimo.

A liberação deve beneficiar 35 milhões de segurados.

Veja o calendário de pagamento para o 13º do INSS em 2026

PARA BENEFÍCIOS IGUAIS AO SALÁRIO MÍNIMO

PARA BENEFÍCIOS ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO

O calendário mensal de pagamentos do INSS leva em conta o número do benefício de cada segurado, sem considerar o dígito.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, o objetivo da medida é antecipar a renda de beneficiários que têm direito ao 13º, com o adiantamento de R$ 78,268 bilhões na economia do país, levando em conta as duas parcelas.

Para casos em que o benefício esteja programado para acabar antes de 31 de dezembro de 2026, o valor do abono anual será calculado proporcionalmente ao período de recebimento.

Quem começou a receber aposentadoria e pensão a partir de fevereiro de 2025 tem direito a um 13º proporcional neste ano, equivalente aos meses de recebimento do benefício. Já os trabalhadores que se aposentam após o pagamento das duas parcelas recebem o 13º em novembro.

Segurado com auxílio-doença também têm um outro cálculo no pagamento, que leva em conta um número proporcional de meses, já que se trata de um benefício temporário.

A consulta para saber o valor exato que será pago é liberada próxima à data de pagamento, pelo aplicativo ou site do Meu INSS. É preciso ter cadastro no Gov.br para conseguir o acesso no celular e no site.

Quem não recebe

Não recebem 13º salário quem recebe um BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, além de beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta