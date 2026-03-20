Home
>
Economia (BR)
>
Fraude do INSS: prazo para contestar descontos indevidos termina nesta sexta (20)

Fraude do INSS: prazo para contestar descontos indevidos termina nesta sexta (20)

Contestação pode ser feita online, pela Central 135 ou presencialmente em agências dos Correios; governo afirma que 758.332 beneficiários estão aptos a ingressar na negociação

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 10:22

Mais de 4 milhões de beneficiários podem ter tido descontos indevidos em aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024

PELOTAS - Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) contestarem descontos associativos não autorizados em seus benefícios.

Recomendado para você

Contestação pode ser feita online, pela Central 135 ou presencialmente em agências dos Correios; governo afirma que 758.332 beneficiários estão aptos a ingressar na negociação

Fraude do INSS: prazo para contestar descontos indevidos termina nesta sexta (20)

Prazo para entrega da declaração começa nesta segunda (23) e vai até o dia 29 de maio; ferramenta permite preencher e enviar a declaração pelo computador

Receita libera programa da declaração do Imposto de Renda; veja passo a passo

Executivo da Log-In, empresa responsável pelo único terminal de contêineres do Espírito Santo, disse que operação está no limite e que, sem ampliação, pode colapsar

Nova área para contêineres do Porto de Vitória está pronta, mas não pode operar...

O procedimento é necessário para que o segurado possa aderir ao acordo de ressarcimento oferecido pelo governo federal para devolução dos valores cobrados indevidamente.

Segundo dados divulgados pelo governo, 4,4 milhões de pessoas já aderiram ao acordo e R$ 3 bilhões foram ressarcidos. Além desses, 758.332 beneficiários estão aptos a ingressar na negociação, informou o Ministério da Previdência Social. Quem fecha o acordo recebe os valores corrigidos em até três dias úteis.

Como pedir a devolução?

Pelo Meu INSS:

  • Entre no site ou aplicativo Meu INSS
  • Informe seu CPF e a senha cadastrada
  • Siga para "Do que você precisa?"
  • Digite: "Consultar descontos de entidades"
  • Caso tenha descontos, marque se foram ou não autorizados Informe email e telefone para contato
  • Declare se os dados são verdadeiros
  • Confirme no botão "Enviar Declarações"

Presencialmente:

Aposentados também podem procurar agências dos Correios para buscar ajuda com a consulta e o pedido de devolução de descontos indevidos.

Como funciona o processo?

O primeiro passo é registrar a contestação do desconto. Depois disso, a entidade responsável pela cobrança tem até 15 dias úteis para responder.

Caso não haja resposta ou se a documentação apresentada for considerada irregular -como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos- o sistema libera automaticamente a opção para o segurado aderir ao acordo de ressarcimento.

Após a adesão, o pagamento é feito diretamente na conta em que o benefício é depositado, em até três dias úteis.

Quem pode aderir ao acordo?

  • Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis;
  • Quem recebeu resposta irregular da entidade, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos;
  • Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025; 
  • Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores (nesse caso, é preciso desistir da ação para aderir ao acordo).

O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos recebem os valores diretamente na folha de pagamento, sem necessidade de adesão ao acordo. Já comunidades ribeirinhas podem contar com atendimento em unidades do PrevBarco.

Como aceitar o acordo pelo Meu INSS?

  1. Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha;
  2. Vá até "Consultar Pedidos" e clique em "Cumprir Exigência" em cada pedido (se houver mais de um);
  3. Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo "Aceito receber", selecione "Sim";
  4. Clique em "Enviar". É preciso, então, aguardar o pagamento.

Atenção para golpes

O INSS afirma que não envia links, SMS ou mensagens pedindo dados pessoais aos beneficiários. O instituto também não cobra taxas nem exige intermediários para a devolução dos valores.

As informações e solicitações devem ser feitas apenas pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, o site gov.br/inss, a Central 135 e as agências dos Correios.

LEIA MAIS

Golpe das pensões: PF mira fraudador que recebia múltiplos benefícios no ES e em MG

INSS suspende novos consignados do C6 e cobra devolução de R$ 300 milhões

Careca do INSS pagou viagem de Lulinha a Portugal, admite defesa ao STF

Caso sobre quebra de sigilo de Lulinha será analisado por plenário do STF

Polícia Federal prende operador financeiro de Careca do INSS

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Previdência Fraude

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais