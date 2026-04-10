Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Na tentativa de fraude digital, os criminosos usam mensagens faltas para se passar pelo Fisco, com o objetivo de induzir contribuintes a acessarem links falsos e fornecerem dados pessoais ou realizarem pagamentos indevidos.

Entre as consequências mencionadas de forma enganosa estão bloqueios de operações financeiras, impossibilidade de uso do Pix, restrições em contas bancárias, cartões, investimentos e inclusão em cadastros como Serasa, SPC Brasil e Banco Central do Brasil.

O órgão federal fez um alerta e explicou como funciona a fraude. Os golpistas enviam mensagens de texto ou mensagens por aplicativos de conversa contendo links suspeitos, que direcionam para páginas falsas que simulam ambientes oficiais do governo. Nessas mensagens, há orientação para que o usuário acesse imediatamente o link para “regularizar” a situação ou consultar uma suposta pendência. Em alguns casos, os criminosos também instruem a vítima a interagir com a mensagem para ativar o link, aumentando o risco de comprometimento de dados.