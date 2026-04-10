Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Cada vez mais frequentes no Brasil, os golpes virtuais de tempos em tempos vão se reinventando para atrair mais vítimas. E em tempos de entrega da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal emitiu um alerta nesta sexta-feira (10) sobre a existência de um novo golpe envolvendo falsas pendências relacionadas ao IR 2026.
Na tentativa de fraude digital, os criminosos usam mensagens faltas para se passar pelo Fisco, com o objetivo de induzir contribuintes a acessarem links falsos e fornecerem dados pessoais ou realizarem pagamentos indevidos.
Segundo informou a Receita, as mensagens geralmente apresentam um tom alarmante, informando a existência de supostas pendências relacionadas ao Imposto de Renda (IRPF 2025/2026), com alegações de que a situação pode comprometer a regularidade do CPF do contribuinte.
Entre as consequências mencionadas de forma enganosa estão bloqueios de operações financeiras, impossibilidade de uso do Pix, restrições em contas bancárias, cartões, investimentos e inclusão em cadastros como Serasa, SPC Brasil e Banco Central do Brasil.
O órgão federal fez um alerta e explicou como funciona a fraude. Os golpistas enviam mensagens de texto ou mensagens por aplicativos de conversa contendo links suspeitos, que direcionam para páginas falsas que simulam ambientes oficiais do governo. Nessas mensagens, há orientação para que o usuário acesse imediatamente o link para “regularizar” a situação ou consultar uma suposta pendência. Em alguns casos, os criminosos também instruem a vítima a interagir com a mensagem para ativar o link, aumentando o risco de comprometimento de dados.
"A Receita Federal reforça que não envia mensagens com links para regularização de pendências, nem solicita dados pessoais, bancários ou pagamentos por aplicativos de mensagens ou SMS. A consulta de informações fiscais deve ser realizada exclusivamente pelos canais oficiais disponíveis no site: www.gov.br/receitafederal", afirma.
Atenção às principais recomendações:
- Desconfie de mensagens com tom de urgência ou ameaça de bloqueio de serviços financeiros.
- Não clique em links recebidos por SMS ou aplicativos de mensagens que não sejam de fontes oficiais.
- Verifique sempre o endereço eletrônico antes de acessar qualquer página relacionada a serviços públicos.
- Nunca forneça dados pessoais, bancários ou fiscais em sites não verificados.
- Em caso de dúvida, o cidadão deve buscar atendimento diretamente nos canais oficiais da Receita Federal.