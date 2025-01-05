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Direto de Linhares

Casal do ES investe em venda on-line de móveis e fatura R$ 60 milhões

Em quatro anos, o negócio comandado por Sandra Colodetti e Walter Rios aumentou o faturamento em quase 20 vezes
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 jan 2025 às 08:37

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 08:37

Sandra Colodetti, 48, é CEO da Faura, com sua equipe feminina
Sandra Colodetti com a equipe da Faura, que vende móveis de bebês e infantis Crédito: Acervo pessoal
Com mais de 20 anos de experiência na indústria de móveis, um casal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, decidiu apostar nas vendas pela internet depois que a pandemia da covid-19 interrompeu seus negócios no ramo de exportação. A empresa, que começou na sala de estar da residência da família comercializando móveis feitos no próprio município, teve crescimento exponencial em quatro anos.
Comandada por Sandra Colodetti, de 48 anos, e seu marido, Walter Rios, a loja Faura faturou R$ 3,5 milhões no primeiro ano. No segundo, o faturamento aumentou quase quatro vezes. Agora, já deve fechar 2024 com receita na casa dos R$ 60 milhões.
No início, a empresa vendia móveis em geral. Mas, ao longo de 2024, a marca passou por uma reformulação e começou a focar em móveis de bebê, infantis e até infantojuvenil. "No começo, vendíamos de tudo: móveis em geral, de cozinha e até panela. Fomos cadastrando as fábricas que ficam perto da gente", conta Sandra.
No início, o casal ofertava os produtos das fábricas e, quando fazia as vendas, pegava os móveis com o fornecedor para enviar ao comprador. Ao longo dos meses, com o crescimento das vendas, foi preciso sair da sala de casa, alugar um escritório e começar a fazer contratações. Hoje, a empresa tem 22 colaboradores, sendo 20 mulheres. Outra mudança é que, com o crescimento, a empresa agora tem estoque amplo, adquirido na maioria das vezes de empresas de Linhares.

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As vendas começaram pelo site da marca, mas também foram se expandindo para outros canais, como a Shopee, na qual decidiram entrar há pouco mais de um ano.
Nesse curto período de tempo, eles têm registrado um crescimento exponencial de vendas no marketplace e já ganharam o selo de Loja Oficial, seção que reúne mais de 800 grandes marcas. Hoje, a Shopee já representa 15% da receita da empresa. A expectativa é de que chegue a 40% em 2025.
"Começamos na pandemia trabalhando de casa e hoje temos 22 funcionários e 20 são mulheres. Atendemos 8 mil clientes por mês em todo Brasil com produtos feitos em Linhares"
Sandra Colodetti - CEO da Faura
Sandra Colodetti, 48, é CEO da Faura, loja de móveis infantis
Sandra Colodetti é CEO da Faura, loja de móveis infantis Crédito: Acervo pessoal

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