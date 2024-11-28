Black Friday: lojas ampliam horário e dão descontos de até 80% no ES

Haverá promoções em lojas dos mais variados setores durante a Black Friday Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Para atender os consumidores que estão de olho nas superpromoções da Black Friday , que ocorre, oficialmente, nesta sexta-feira (29), os principais polos comerciais e shoppings da Grande Vitória vão ter horário de atendimento ampliado nos próximos dias. Além de descontos que podem chegar a até 80%, alguns estabelecimentos também oferecem condições especiais de parcelamento para quem quer fazer as compras de fim de ano com mais tranquilidade e com parcelas que cabem no bolso.

Haverá promoções em lojas dos mais variados setores, como vestuário, calçados, perfumaria, brinquedos, móveis e eletrodomésticos, além de serviços de beleza. Confira abaixo a programação.

Polo de Moda da Glória (Vila Velha)

Com 1.200 pontos comerciais, o Polo da Glória trabalha com um mix de produtos diversos, como roupas femininas, masculinas, calçados, móveis, colchões, entre outros. O funcionamento seguirá o horário normal das 9h às 18h, e no sábado (30), das 9h às 16h.



Polo Comercial da Avenida Expedito Garcia (Campo Grande, em Cariacica)

A expectativa dos comerciantes é que as vendas superem a marca do ano passado. As lojas vão estar com promoções que vão de 20% a 70%, na venda de eletrodomésticos, móveis, calçados, vestuário e cosméticos. O funcionamento será estendido das 9h às 19h na sexta (29). No sábado (30), algumas lojas vão funcionar das 9h até as 17h.

Avenida Central (Laranjeiras, na Serra)

No principal polo comercial da Serra, há ofertas em produtos variados para quem quer economizar. A movimentação já começou e os descontos vão de 15% a 70%. O horário de funcionamento vai seguir o mesmo, das 9h às 19h na sexta (29). No sábado (30), algumas lojas vão funcionar das 9h até às 17h.

Comércio da Praia do Canto (Vitória)

As lojas da região terão horário de funcionamento estendido nesta sexta (29), das 9h às 21h, e no sábado 9h às 20h, e vão oferecer descontos de até 70% com a possibilidade de parcelamento em até 10x sem juros.

Shopping Vitória

É possível encontrar produtos de vestuário, calçados, informática, joalheria, eletrônicos, utensílios domésticos, entre outros, com até 70% de desconto. O shopping ficará aberto, na sexta (29) e no sábado (30), das 10 às 22 horas, e no domingo (1º), das 14 às 22h.

Shopping Mestre Álvaro (Serra)

Terá horário de funcionamento estendido na sexta (29) e no sábado (30), das 10h às 23h, para que os clientes aproveitem ao máximo as ofertas. Os destaques incluem promoções em moda, eletrônicos e decoração, com descontos com até 80%. A cada R$ 500,00 em compras, o consumidor ganha um número da sorte para concorrer a um carro zero do modelo Nissan Kicks Active.

Shopping Montserrat (Serra)

As promoções também vão de sexta-feira (29) a domingo (1º). As ofertas são variadas e incluem desde vinhos para as festas de fim de ano até óculos de sol e ração animal, com até 70% de desconto.

Shopping Vila Velha

Terá horário ampliado na sexta-feira (29) e no sábado (30), com as lojas ficando abertas das 9h às 23h. As promoções vão até domingo (1º), com descontos que chegam a até 80% em diferentes lojas.

Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

Terá promoções em diferentes segmentos de sexta-feira (29) a domingo (1°). Além disso, a cada R$3 00,00 em compras na Black Friday, os consumidores recebem cupons em dobro para concorrer a um sorteio que vai dar R$ 12 mil em compras nos supermercados BH do Shopping Praia da Costa para 10 clientes.

Shopping Boulevard Vila Velha

Terá horário ampliado e vai funcionar das 10h às 23h , de sexta (29) a domingo (1º), com promoções de até 70%.