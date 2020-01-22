Supermercado Santo Antônio fecha mais uma loja da rede

Prezados clientes

É com tristeza que o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO, depois de muita luta, tentando vencer os desafios da crise econômica, bem como os reflexos dos últimos acontecimentos, informa que a partir do dia 22 de janeiro, quarta-feira, está ENCERRANDO todas as suas atividades nesta unidade de ANCHIETA.



Durante todos os anos que estivemos por aqui, tivemos a felicidade e orgulho de trabalhar e fazer parte de uma cidade tão acolhedora e promissora para os nossos negócios, além é claro da importância que sabemos que tem para a economia do Estado e em momento tão especial a qual os noticiários já relatam o retorno da SAMARCO.



Mesmo depois de todos os transtornos causados para a nossa empresa em razão dos reflexos de uma negociação de venda bastante turbulenta, a qual não podemos melhor detalhar, uma vez que se encontra em segredo de Justiça, tentamos continuar com a nossa operação também na cidade de Anchieta, mas infelizmente não conseguimos adequar nossos custos de operação ao atual desempenho de mercado em nossas lojas.



Continuamos e continuaremos nossa luta, a fim de buscarmos nossa recuperação frente aos desafios do mercado, bem como aos futuros projetos desta cidade, para quem sabe em um futuro próximo, possamos ocupar o espaço que tínhamos nesta cidade.



Aos nossos colaboradores e parceiros, pedimos desculpas por este momento e decisão, mas infelizmente foi por motivo de força maior.



Mais uma vez, o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO pede DESCULPAS aos seus CLIENTES, COLABORADORES, VIZINHOS, FORNECEDORES e AMIGOS, que são os PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO NOSSO NEGÓCIO, POR ESTE MOMENTO AO QUAL ESTAMOS PASSANDO.



Com FÉ em DEUS, temos certeza que iremos superar este momento.



Informamos que temos e queremos continuar a lhes atender, em outras nossas 5 em Guarapari, a sua inteira disposição, sendo: PRAIA DO MORRO, MUQUIÇABA, CENTRO COM 3 UNIDADES (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Caixa Econômica Federal e Parque Areia Preta), para continuar lhes atendendo com QUALIDADE, SORTIMENTO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO.



OBRIGADO POR SUA COMPREENSÃO E APOIO