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Reflexos da negociação frustrada

Supermercado Santo Antônio fecha mais uma loja da rede

Tradicional supermercado do Espírito Santo, com atuação em Guarapari e Anchieta, anunciou o encerramento das atividades de uma unidade no Sul capixaba e demissões

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:31

Públicado em 

22 jan 2020 às 12:31
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Supermercado Santo Antônio anunciou fechamento de unidade de Anchieta Crédito: Santo Antônio/Divulgação
Supermercado Santo Antônio fechou mais uma de suas unidades. Desta vez foi a loja de Anchieta que teve suas atividades encerradas após 11 anos atuando no município.
O último dia de funcionamento da unidade do Sul capixaba foi terça-feira (21). Nesta quarta-feira (22), clientes que chegavam ao local encontraram um comunicado informando a decisão do grupo, que está há mais de 50 anos no mercado capixaba.
O documento justifica que a opção pelo fechamento é fruto de uma série de fatores como a crise econômica e as dificuldades que a rede vem passando após os “transtornos causados para a empresa em razão dos reflexos de uma negociação de venda bastante turbulenta”.
Comunicado do Supermercado Santo Antônio informa sobre o fechamento da unidade de Anchieta Crédito: Reprodução/Santo Antônio
Como a coluna relatou em várias outras publicações, o Santo Antônio foi vendido no final de julho de 2019 para o empresário Creso Suerdieck Dourado, da DX Group Participações e Investimentos Eirelli. Mas após problemas na condução da gestão do negócio e o descumprimento do contrato, a Justiça decidiu que a rede deveria voltar para as mãos da família Zouain, fundadora da empresa.

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MAIS DE 40 PROFISSIONAIS FORAM DEMITIDOS

Com o encerramento do supermercado na cidade de Anchieta, 43 profissionais foram demitidos. Esta é a segunda unidade que a empresa da família Zouain fecha em pouco mais de um mês. Em 16 de dezembro de 2019, o Santo Antônio anunciou o fim das atividades da loja do Aeroporto, em Guarapari. Na ocasião, não houve demissões. Os empregados foram remanejados para outras unidades. Agora, a rede passa a ter cinco lojas, todas elas na Cidade Saúde.

Confira o comunicado do Santo Antônio na íntegra

Prezados clientes
É com tristeza que o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO, depois de muita luta, tentando vencer os desafios da crise econômica, bem como os reflexos dos últimos acontecimentos, informa que a partir do dia 22 de janeiro, quarta-feira, está ENCERRANDO todas as suas atividades nesta unidade de ANCHIETA.

Durante todos os anos que estivemos por aqui, tivemos a felicidade e orgulho de trabalhar e fazer parte de uma cidade tão acolhedora e promissora para os nossos negócios, além é claro da importância que sabemos que tem para a economia do Estado e em momento tão especial a qual os noticiários já relatam o retorno da SAMARCO.

Mesmo depois de todos os transtornos causados para a nossa empresa em razão dos reflexos de uma negociação de venda bastante turbulenta, a qual não podemos melhor detalhar, uma vez que se encontra em segredo de Justiça, tentamos continuar com a nossa operação também na cidade de Anchieta, mas infelizmente não conseguimos adequar nossos custos de operação ao atual desempenho de mercado em nossas lojas.

Continuamos e continuaremos nossa luta, a fim de buscarmos nossa recuperação frente aos desafios do mercado, bem como aos futuros projetos desta cidade, para quem sabe em um futuro próximo, possamos ocupar o espaço que tínhamos nesta cidade.

Aos nossos colaboradores e parceiros, pedimos desculpas por este momento e decisão, mas infelizmente foi por motivo de força maior.

Mais uma vez, o SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO pede DESCULPAS aos seus CLIENTES, COLABORADORES, VIZINHOS, FORNECEDORES e AMIGOS, que são os PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO NOSSO NEGÓCIO, POR ESTE MOMENTO AO QUAL ESTAMOS PASSANDO.

Com FÉ em DEUS, temos certeza que iremos superar este momento.

Informamos que temos e queremos continuar a lhes atender, em outras nossas 5 em Guarapari, a sua inteira disposição, sendo: PRAIA DO MORRO, MUQUIÇABA, CENTRO COM 3 UNIDADES (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Caixa Econômica Federal e Parque Areia Preta), para continuar lhes atendendo com QUALIDADE, SORTIMENTO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO.

OBRIGADO POR SUA COMPREENSÃO E APOIO

CONFIRA TODAS AS NOTÍCIAS SOBRE O SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO AQUI

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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