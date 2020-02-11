Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Supermercado Santo Antônio demite 80 empregados em Guarapari
Reestruturação

Supermercado Santo Antônio demite 80 empregados em Guarapari

Desligamentos aconteceram nesta terça-feira e atingiram diferentes unidades da rede de supermercados

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 16:13

Públicado em 

11 fev 2020 às 16:13
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade de Muquiçaba do Supermercado Santo Antônio, em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva
Supermercado Santo Antônio demitiu cerca de 80 profissionais da rede de Guarapari. Foram dispensados empregados de diferentes setores e de todas as unidades - Muquiçaba, Centro (3) e Praia do Morro -, além de colaboradores que atuavam no centro de distribuição.
Apesar das demissões, a empresa - há mais de 50 anos no mercado capixaba - não anunciou o fechamento de unidades. Ela continua com a operação de cinco lojas, todas na Cidade Saúde.
Nos últimos dois meses, dois estabelecimentos do grupo tiveram suas atividades encerradas. Em dezembro de 2019 foi fechada a unidade do bairro Aeroporto, em Guarapari, e em janeiro de 2020 foi a vez da loja de Anchieta.

Veja Também

Dono de supermercado em Guarapari conta como foi enganado na venda de lojas

Nos últimos anos, a rede supermercadista vinha enfrentando dificuldades financeiras - como a própria companhia chegou a relatar em um comunicado aos clientes -, mas desde meados do ano passado, após vender as lojas para o empresário Creso Suerdieck Dourado, da DX Group Participações e Investimentos Eireli, as incertezas ganharam força.
Após adquirir a empresa da família Zouain, Creso Suerdieck anunciou novos empregos e expansão do grupo capixaba, mas com o passar dos meses, uma série de fatos, conforme relatados pela coluna, trouxeram dúvidas sobre o futuro do negócio.
Lojas começaram a ficar desabastecidas, fornecedores não foram pagos, o centro de distribuição foi completamente esvaziado, houve mudança em relação à forma de pagamento dos funcionários, máquinas de cartão de crédito irregulares foram apreendidas pela Receita Estadual e funcionários acusavam o não pagamento de FGTS e INSS.
Até que em novembro do ano passado, uma decisão liminar da Justiça definiu que a gestão da rede Santo Antônio deveria voltar para as mãos da família fundadora do negócio. Desde então, o Santo Antônio vem fazendo uma auditoria para identificar prejuízos.
De acordo com a diretoria da empresa, as decisões dos últimos meses têm o objetivo de tentar reestruturar a rede supermercadista.
LEIA TUDO SOBRE O SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO AQUI
Alguns profissionais do centro de distribuição do Supermercado Santo Antônio foram demitidos Crédito: Carlos Alberto Silva

Veja Também

Frigorífico do Rio é adquirido por empresário que comprou supermercado do ES

Empresário que comprou supermercado de Guarapari adquire fábrica em Colatina

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Guarapari Supermercado Santo Antônio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados