"Só descobrem os erros após a tragédia", diz leitor sobre morte em parque

Brinquedo em parque de Itaipava onde mulher morreu e filha ficou ferida Crédito: Reprodução

As circunstâncias da tragédia, com os problemas retratados de fiscalização e o fato de o operador ter confessado embriaguez , provocaram muitas reações dos leitores nas redes sociais. A indignação dominou os comentários, como se pode ver na seleção abaixo:

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Não possuía alvará de funcionamento... e precisou alguém morrer para só então "descobrir" isso! Todos são culpados, porque onde estava a fiscalização esse tempo todo? Cadê a vistoria? Proprietário e funcionário devem responder sim, óbvio, mas e os outros negligentes que não exerceram seus serviços??? Vai ficar por isso mesmo, né! Até agora não vi ninguém indo atrás dos outros órgãos responsáveis por fiscalizar para questioná-los ou indiciá-los. (Alice Moraes)

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Não possui alvará, mas tava funcionando de vento em popa, com uma estrutura que até um deficiente visual conseguiria perceber, menos a prefeitura e demais órgãos públicos que vão dizer que não sabiam que o parque existia. (Rapahel Silva)

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E esse parque se instalou do nada, sem ninguém perceber? Alguém do poder público tem que ser preso também. (Elton Maciel)

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Como sempre, só lembram que existe órgão fiscalizador depois que a tragédia acontece, sempre assim, daí de agora em diante começarão a fiscalizar os parques Estado afora, isso num curto período de 15 dias, depois esquecem de novo, até a próxima tragédia. (J Lopes de Jesus)

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Houve omissão das autoridades sim, como uma estrutura dessas chega à cidade e nenhum órgão fiscalizador da prefeitura e da polícia se dão conta, quando é um comerciante local os fiscais ficam em cima cobrando os alvarás, porque com o parque não houve essas mesmas cobranças? (Márcia Silva)

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Eu acho que eles deveriam parar de fiscalizar as pessoas que trabalham nas praias para ganharem seus sustento nessa época de verão e fiscalizar esses parques doidos, tem vários por aí. Fica a dica. (Mariluse Lima)

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Esses parques ficam funcionando todos os anos, em varias épocas, em varias cidades, e uma pessoa precisa morrer para aí sim a prefeitura tomar uma providencia aff (Marlon Gauthier)

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Então quem é culpado é a prefeitura, que deveria fiscalizar. (Rosana Balestrero)

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Questiono como que um parque se instala num município sem este perceber Acho eles estavam bem escondidos. Lamentável a omissão da municipalidade. (Geraldo Fragoso)

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É sempre assim, só descobrem os erros depois que acontece uma tragédia como essa. Agora fica uma família destruída, sofrendo! O mínimo que esperamos é que os responsáveis sejam punidos. (Vanessa Galvani)

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Nós moradores pagamos um absurdo para ter o direito de trabalhar em nossa própria cidade. Sem falar de toda a burocracia que temos que enfrentar todo ano. Gostaria de saber se a prefeitura irá responder criminalmente por isso também, afinal no mínimo foi vista grossa, ingerência isso. E só lembrando o Parque de Itaipava é o mesmo de Piúma. Como será que está a situação dele aqui? (Vanessa Silva)

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Tem quanto tempo que esse parque tá funcionando nesse local e nessa cidade? Só depois de uma morte que foram ver que não tem um alvará? Cadê os fiscais? (Janete Fernandes)

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Como é que é que a prefeitura autorizou a instalação e funcionamento desse parque? Para abrir uma loja é tanta burocracia... Mas para deixar funcionar um parque onde estão vidas em jogo a coisa muda de figura $$$$$$$$$$ (Débora Trancoso)

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Agora a única coisa que ficou foi a família da Miriam destruída, a filha dela sem a mãe. A pequena ainda está no hospital com traumatismo craniano, o marido dela sem a esposa. Eu a conhecia, um doce de pessoa, super família, eu fico aqui imaginando o sofrimento do marido em ver elas sendo arremessadas sem poder fazer nada, vendo sua esposa morta no chão e sua filha alí caída. Meu Deus, quanto sofrimento pra todos amigos e familiares. Só Deus mesmo. (Elenice Andrade)

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Os responsáveis também são a fiscalização da prefeitura, da polícia e da própria população. (Clebson Da Silva Santos)

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