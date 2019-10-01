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Na Serra

Serra anuncia auxílio-moradia de R$ 360 para moradores de rua

O benefício entrou em vigor nesta terça-feira (1). Saiba quem tem direito e como receber a quantia

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 20:35

Publicado em 

01 out 2019 às 20:35
Pessoas em situação de rua na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
No último mês, A Gazeta noticiou pelo menos nove casos de pessoas em situação de rua sofrendo agressões, sendo baleadas e até mortas na Grande Vitória. Para ajudar quem vive nas ruas a recomeçar a vida e conseguir ter onde morar, a Prefeitura da Serra anunciou que, a partir desta terça-feira (1), passa a oferecer auxílio-moradia de R$ 360 para pessoas em situação de rua. Mas é preciso que a pessoa esteja em tratamento no município, preenchendo os requisitos previstos para a oferta do benefício.
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Atualmente, há 280 pessoas em situação de rua em Vitória, 130 em Vila Velha, e em Cariacica o número registrado de janeiro a agosto é de 129 pessoas. Na Serra, esse total é de 150 pessoas.
“O auxílio-moradia vem para complementar a política de população de rua na Serra. A pessoa retirada das ruas, assistida pela Secretaria de Saúde, de Assistência Social, e que foi encaminhada para fazer o ensino educacional terá o complemento do tratamento com a possibilidade de receber moradia. Ela ganha o auxílio de R$ 360 por mês para recomeçar a vida e ser inserida no mercado de trabalho”, explicou a secretária de Habitação da Serra, Cristiane Stem.

QUEM PODE GANHAR O AUXÍLIO?

Para receber o encaminhamento da Assistência Social do município e ganhar o auxílio é preciso estar recebendo atendimento de um abrigo com acompanhamento há pelo menos um ano, de forma ininterrupta. Após receber o recurso, o beneficiado deverá prestar contas a cada três meses.
“A Assistência Social vai identificar o morador que tem condições de seguir a vida sem essa esse acompanhamento diário, o que não significa que ele não será mais assistido. Ele terá um acompanhamento a cada três meses, com prestação de contas. Isso é para checar se essa pessoa em situação de rua está, de fato, destinando esse recurso para o pagamento de aluguel social”, explica.
A secretária completa que, atualmente, das 150 pessoas em situação de rua na Serra, apenas 8 tem feito tratamento há pelo menos um ano sem interrupção e terão direito ao auxílio, de imediato.
“A cada seis meses haverá uma revisão do auxílio-moradia para sabermos se a pessoa melhorou a situação de vida e se está em um emprego melhor. Porque esse auxílio é destinado a pessoas que possuem ¼ do salário mínimo”.
A secretária garante que se as 150 pessoas em situação de rua frequentarem os abrigos por pelo menos um ano, todas elas terão o auxílio.
“Estamos organizados para atender essas pessoas. Claro que temos um limite estabelecido e a gente organiza como prioridade. Nesse caso, as prioridades são idosos, pessoas com deficiência e mulheres que são chefes de família”, contou.

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