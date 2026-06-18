4 receitas leves e saudáveis com lentilha para um jantar proteico

Sopa de lentilha com frango e legumes Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Um jantar leve e nutritivo não precisa ser sem graça, e a lentilha é a prova disso. Rica em proteínas vegetais, fibras e nutrientes importantes, ela combina com legumes, verduras e temperos variados, rendendo pratos perfeitos para uma refeição noturna. Além disso, é uma ótima alternativa para aumentar a saciedade e auxiliar na formação e manutenção dos tecidos musculares, quando inserida em uma alimentação equilibrada.

A seguir, confira como preparar 4 receitas saudáveis com lentilha!

1. Sopa de lentilha com frango e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

250 g de peito de frango cortado em cubos

1 batata descascada e cortada em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 colher de chá de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os cubos de frango e refogue até que fiquem selados por todos os lados. Adicione a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes. Cozinhe até que a lentilha comece a ficar macia. Junte a batata e cozinhe por mais 15 minutos. Nos minutos finais, junte o pimentão vermelho para que ele mantenha a cor e uma textura delicada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva a sopa decorada com folhas de manjericão.

2. Abobrinha recheada com lentilha

Ingredientes

2 abobrinhas médias

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o tomate e a lentilha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e recheie as abobrinhas com essa mistura. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C até que as abobrinhas estejam macias. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Filé de peixe grelhado com salada morna de lentilha Crédito: Imagem: Lapina Maria | Shutterstock

3. Filé de peixe grelhado com salada morna de lentilha

Ingredientes

Peixe

2 filés de peixe branco

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salada

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1/2 cebola descascada e picada

1/2 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos

1/2 abobrinha cortada em cubos pequenos

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de suco de limão

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo e reserve.

Salada

Em uma assadeira, coloque os tomates-cereja com a parte cortada voltada para cima. Regue com um fio de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até que fiquem macios e levemente dourados nas bordas. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, a cenoura e a abobrinha até que fiquem levemente macias. Desligue o fogo e junte a lentilha cozida. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com os tomates-cereja e a salsinha. Sirva a salada morna de lentilha com o peixe.

4. Omelete de lentilha e espinafre

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 xícara de chá de espinafre picado

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo