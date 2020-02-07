Sem solidariedade, tragédia no ES após chuvas seria bem maior

Cachoeiro de Itapemirim após as chuvas neste mês Crédito: Wagner Queiroz

Após tragédias como a que assolou o Sul do Espírito Santo neste mês de janeiro, em que centenas de pessoas perderam tudo o que tinham por causa das fortes chuvas, os olhares se voltam ao mesmo tempo para o passado e para o futuro. O que poderia ter sido feito para evitar tantos estragos? E como recomeçar?

Nesse balanço, chamam a atenção as lições de solidariedade. São vários os exemplos de voluntários que, com campanhas de doações, eventos beneficentes e altruísmo, têm contribuído para que as cidades se reergam. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, onde enchentes destruíram casas e lojas, a população se uniu para recomeçar.