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Imunidade

Veja como prevenir deficiências nutricionais no inverno

Com a mudança de hábitos durante os dias mais frios, é importante estar atento à alimentação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 ago 2024 às 17:05

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 17:05

Veja como prevenir deficiências nutricionais no inverno
Veja como prevenir deficiências nutricionais no inverno Crédito: Shutterstock
No inverno, é comum enfrentar deficiências de vitaminas e minerais. Alterações nos hábitos alimentares e as condições climáticas costumam prejudicar a absorção de nutrientes vitais, levando ao aparecimento de sintomas que exigem cuidado. Por isso, neste período, deve-se adotar uma alimentação equilibrada e rica para fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo em boas condições durante os meses mais frios.
De acordo com Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as deficiências mais comuns enfrentadas pelas pessoas durante o inverno são de vitamina D e C, zinco e ferro. “Essas lacunas podem surgir devido a menos horas de exposição solar, diminuição do consumo de alimentos frescos e sazonais e alterações nos hábitos de sono e atividade física, característicos desta época do ano. É crucial manter uma dieta balanceada e diversificada para assegurar a ingestão suficiente desses nutrientes vitais durante esse intervalo de tempo”, analisa.   

Sazonalidade dos alimentos

Um aspecto a considerar se trata da sazonalidade de algumas frutas e legumes. Isso pode acarretar uma possível deficiência de vitaminas . A tonalidade de cor dos frutos e legumes representa o tipo de vitamina existente. Sendo assim, é interessante substituir as frutas e legumes em falta por outros disponíveis de mesma coloração para prevenir possíveis deficiências.  

Sintomas de deficiência de nutrientes

Alessandro Mascarenhas alerta que os sintomas típicos de deficiência de vitaminas e minerais neste período incluem fadiga, baixa imunidade, pele seca, unhas quebradiças, cabelos opacos, entre outros.  O especialista explica que as pessoas mais suscetíveis a deficiências de vitaminas e minerais durante o inverno são idosas, crianças em fase escolar, pessoas que trabalham em ambientes fechados e indivíduos com dietas restritivas.
Para prevenir e corrigir deficiências nutricionais, principalmente neste período, é recomendado que os indivíduos adotem uma dieta variada e equilibrada com alimentos ricos em vitaminas. Também é preciso manter-se hidratado, praticar atividades físicas regularmente e considerar a suplementação quando necessária e recomendada por um médico.

Suplementos nutricionais

Por fim, o docente da Anhanguera sinaliza que os suplementos nutricionais podem ser usados de forma segura e eficaz para combater deficiências de vitaminas, mas sob a orientação de um profissional de saúde, que pode avaliar as necessidades individuais e recomendar a dosagem apropriada.
“É crucial não ultrapassar a quantidade sugerida pelo médico e selecionar suplementos de alta qualidade. Assim, é essencial que o indivíduo consulte regularmente um nutricionista e outros profissionais de saúde para avaliações de rotina, a fim de detectar eventuais deficiências e receber orientações adequadas”, finaliza.  

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