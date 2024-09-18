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Saúde

Saiba como diferenciar crise alérgica e gripe

Médica explica as causas, os sintomas e os tratamentos para cada caso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 set 2024 às 15:10

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 15:10

Imagem Edicase Brasil
Mudanças climáticas aumentam a importância de diferenciar gripe de crise alérgica para tratamento adequado (Imagem: Alphavector | Shutterstock) Crédito:
Quando o tempo fica seco e as temperaturas mudam repentinamente, é comum que os hospitais comecem a receber um grande número de pacientes preocupados em identificar se os sintomas indicam gripe ou uma crise alérgica. Embora as duas condições possam apresentar sinais semelhantes, como coriza e tosse, elas têm causas e tratamentos muito distintos.
Saber reconhecer as diferenças entre as duas doenças é fundamental para garantir um tratamento eficaz e evitar complicações desnecessárias, sobretudo quando se trata de crianças, que são mais vulneráveis a agravamentos de quadros clínicos se não forem tratadas adequadamente.

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Qual a diferença entre crise alérgica e gripe?

A médica e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, Polyana Sena, destaca que, embora gripes e crises alérgicas compartilhem alguns sintomas semelhantes, como coriza e tosse, eles têm causas distintas e requerem abordagens diferentes para tratamento.
“A gripe , causada por vírus, pode levar a sintomas graves, incluindo febre alta, dores musculares e fadiga. Já as crises alérgicas, que resultam de reações a alérgenos como poeira, pólen ou pelos de animais, geralmente provocam sintomas como espirros frequentes, coceira nos olhos e congestão nasal, mas não costumam causar febre”, esclarece a médica.
Polyana Sena explica que é fundamental reconhecer se os sintomas são causados por uma infecção viral ou por uma reação alérgica, pois os tratamentos são bastante diferentes. “Enquanto antibióticos e antivirais podem ser necessários para a gripe, os antialérgicos e medidas para evitar os alérgenos são mais apropriados para crises alérgicas”, completa a Dra. Polyana.

Causas da gripe e da alergia:

  • Crise alérgica: causada por exposição a alérgenos como pólen, ácaros, pelos de animais e mofo.
  • Gripe: causada por vírus, como o influenza. É contagiosa, passando de pessoa para pessoa.
Imagem Edicase Brasil
O tratamento contra a gripe inclui repouso, hidratação e, em alguns casos, o uso de antivirais (Imagem: Mariia Shishkina | Shutterstock) Crédito:

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Tratamentos:

  • Crise alérgica: deve-se evitar alérgenos e fazer uso de anti-histamínicos.
  • Gripe: repouso, hidratação e medicamentos para aliviar febre e dor, além do uso de antivirais em alguns casos.

Sintomas

  • Crise alérgica: coceira no nariz, olhos e garganta, além de coriza clara, espirros frequentes, olhos lacrimejantes e vermelhos.
  • Gripe: febre, dor de cabeça e no corpo, coriza mais densa e, por vezes, amarelada ou esverdeada, tosse seca ou produtiva e fadiga intensa.

Duração dos sintomas

  • Crise alérgica: os sintomas são persistentes e podem durar enquanto houver exposição aos alérgenos.
  • Gripe: dura de 7 a 10 dias, apresentando melhora gradualmente.
Distinguir entre gripes e crises alérgicas é crucial para garantir que cada condição receba o tratamento apropriado. Ao reconhecer os sinais e procurar orientação médica, os pacientes podem evitar complicações e melhorar a qualidade de vida .

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