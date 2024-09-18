Saiba como diferenciar crise alérgica e gripe

Qual a diferença entre crise alérgica e gripe?
Causas da gripe e da alergia:
- Crise alérgica: causada por exposição a alérgenos como pólen, ácaros, pelos de animais e mofo.
- Gripe: causada por vírus, como o influenza. É contagiosa, passando de pessoa para pessoa.
Tratamentos:
- Crise alérgica: deve-se evitar alérgenos e fazer uso de anti-histamínicos.
- Gripe: repouso, hidratação e medicamentos para aliviar febre e dor, além do uso de antivirais em alguns casos.
Sintomas
- Crise alérgica: coceira no nariz, olhos e garganta, além de coriza clara, espirros frequentes, olhos lacrimejantes e vermelhos.
- Gripe: febre, dor de cabeça e no corpo, coriza mais densa e, por vezes, amarelada ou esverdeada, tosse seca ou produtiva e fadiga intensa.
Duração dos sintomas
- Crise alérgica: os sintomas são persistentes e podem durar enquanto houver exposição aos alérgenos.
- Gripe: dura de 7 a 10 dias, apresentando melhora gradualmente.
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