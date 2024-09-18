8 alimentos e bebidas que ajudam a queimar gordura abdominal

A escolha de alimentos e bebidas tem impacto direto na perda de gordura abdominal (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

A gordura abdominal, também conhecida como gordura visceral, é o acúmulo de tecido adiposo na região do abdômen, envolvendo os órgãos internos. Além de afetar a estética e a autoestima de algumas pessoas, é considerada o tipo de gordura mais perigosa para a saúde, uma vez que está associada a um maior risco de doenças cardiovasculares e diabetes.

“Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas no coração, prejudicar a circulação sanguínea, acumular gordura no fígado e outros órgãos internos”, alerta a nutricionista Karen Oliveira.

Para prevenir ou se livrar da gordura abdominal, além de manter uma rotina saudável, que inclua exercícios físicos e acompanhamento médico, é fundamental cuidar da alimentação. Por isso, confira algumas opções de alimentos e bebidas que ajudam nessa tarefa!

1. Água com gengibre

A água por si só já é indispensável para ajudar na função metabólica e reguladora do corpo. Com a adição do gengibre, a combinação é ainda mais benéfica. Isso porque ele tem propriedade termogênica, o que auxilia no processo de emagrecimento .

“Isso porque esses alimentos [termogênicos] aumentam discretamente a termogênese, acelerando o metabolismo e melhorando o processo digestivo. Mas não pode haver a ilusão de que esses alimentos irão ‘derreter’ a gordura, pois isso não acontece”, diz a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

2. Aveia

A aveia é um cereal rico em fibras, cálcio, ferro, vitaminas, proteínas e carboidratos. De acordo com a nutricionista Daniela Medeiros, esse cereal é fundamental para uma alimentação saudável. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica.

3. Chá verde e de hibisco

Outras bebidas que ajudam na redução de gordura abdominal são o chá verde e de hibisco. Conforme explica a nutricionista Roseli Rossi, eles têm uma substância chamada lipozene, que quebra a gordura dos alimentos que ingerimos.

4. Ovos

Os ovos são um dos alimentos mais utilizados durante as dietas, pois, pela riqueza em proteínas, aumentam a sensação de saciedade , fazendo com que as pessoas comam menos. “Nele podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios, produção de tecidos. As vitaminas e minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Gabriela Marcellino.

Nozes são uma opção nutritiva e saudável para a perda de gordura abdominal (Imagem: Krasula | Shutterstock) Crédito:

5. Nozes

As nozese outras oleaginosas têm uma mistura de nutrientes os quais podem ajudar a controlar a liberação de insulina, um hormônio que, em excesso, pode fazer o corpo acumular gordura na barriga. Além disso, elas também contêm nutrientes como vitamina E, manganês e zinco, importantes para manter a pele firme e hidratada.

“Possuem grande quantidade de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales.

6. Salmão

O salmão é uma excelente fonte de proteínas e ácidos graxos ômega 3, “que é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, explica Ricardo Zanuto, nutricionista e mestre e doutor em Fisiologia Humana e Biofísica.

A inflamação crônica é um dos fatores que pode contribuir para o acúmulo de gordura abdominal. Além disso, o ômega 3 melhora a sensibilidade à insulina, ajudando o corpo a utilizar a glicose de forma mais eficiente e a armazenar menos gordura no abdômen.

7. Abacate

O abacate é uma fonte rica de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal. Essas gorduras boas ajudam a equilibrar os níveis de colesterol, promovendo a sensação de saciedade por mais tempo e evitando excessos alimentares. O consumo de abacate também auxilia na regulação dos níveis de insulina, o que pode ser crucial para evitar o armazenamento de gordura no abdômen.

8. Água de coco

De acordo com o nutricionista Filipe Oliveira, a água de coco é uma opção hidratante e saudável, especialmente quando comparada a algumas bebidas industrializadas. “Incorporá-la à rotina pode ser uma maneira deliciosa e natural de manter o corpo bem nutrido e hidratado. É uma bebida que existe em abundância aqui no Brasil e precisamos aproveitar mais os benefícios a favor da nossa saúde”, explica.

Além disso, a água de coco é um diurético natural, ou seja, ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo. A retenção de líquidos pode fazer com que o abdômen pareça inchado e maior do que realmente é. O potássio, presente na bebida, ajuda a regular os níveis de sódio no corpo, promovendo a eliminação pela urina, o que diminui o inchaço abdominal.