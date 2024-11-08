Preta Gil: entenda o que é cálculo renal, responsável por nova cirurgia da cantora

Preta Gil passa por cirurgia de cálculo renal Crédito: Reprodução @pretagil

Preta Gil passou por uma cirurgia nesta sexta-feira (08), para tratar de cálculos renais. A artista, que está em tratamento contra o câncer , compartilhou com seus seguidores os detalhes sobre o procedimento e sua recuperação. "Amores, ontem senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. E hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J.".

O duplo J é um cateter ureteral utilizado para drenar a urina do rim para a bexiga, quando o fluxo urinário está obstruído. Segundo ela, o procedimento correu bem. "Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!".

Entenda a doença

O cálculo renal, popularmente conhecido como pedras nos rins, pode aparecer em uma em cada dez pessoas ao longo da vida. De forma geral, as pedras se formam quando há excesso de alguma substância na urina como cálcio, oxalato e ácido úrico (originando cristais), ou quando falta citrato na urina, considerado um protetor contra a formação de cálculo.



“Tudo isto pode ocorrer quando o pH (acidez) da urina se modifica. Além disso, quando ingerimos pouca água, urinamos pouco. Logo, esses cristais ficam saturados na urina, formando os chamados cálculos”, destaca a nefrologista Caroline Reigada.

Entre as principais preocupações de quem ingere pouca água está a formação de cálculos renais. E quem se preocupa está certo, já que a forma mais eficaz de prevenção é a absorção de água em quantidades consideradas saudáveis.

Entretanto, não é possível depender somente desse fator para evitar que as pedras se formem nos rins. Segundo o urologista Antônio Lopes Neto, manter uma boa alimentação com baixo sódio e evitar o excesso de proteína também podem ajudar a prevenir o desenvolvimento dos cálculos.

"A água é a maior aliada, com certeza, mas água de coco e sucos naturais de frutas, como limão, laranja e maracujá, também são muito ricos e podem ajudar a distanciar essa realidade. Entretanto, deve-se evitar o consumo de refrigerantes, pois contêm muito oxalato (substância que não é absorvida pelo organismo), e sucos industrializados", diz

O médico explica que não são todas as pedras que causam cólica renal. As pedras se comportam de maneiras diferentes em cada corpo. "Algumas podem ser assintomáticas, já outras podem chegar a casos extremos, como infecções, sangramento na urina e até mesmo a perda de função renal. O mais comum é sentir cólica, mas nem todas vão apresentar o sintoma", diz Antônio Lopes Neto.

Como prevenir Beber de dois a três litros de água por dia; Diminuir o consumo de sal; Fazer atividades físicas e perder peso; Diminuir o consumo de proteína animal, como carnes, especialmente as não brancas, miúdos e mariscos, especialmente para quem tem problemas com o ácido úrico; Aumentar a ingestão de sucos cítricos, que protegem o corpo da formação de cálculos renais



Os exames regulares são imprescindíveis na vida de qualquer pessoa. “Para detectar esses cálculos, solicitamos que os pacientes façam ultrassom ou tomografia. Uma vez que eles são diagnosticados, podemos entrar com um tratamento cirúrgico, feito por via endoscópica, ou o chamado ‘expectante’, que envolve a mudança nos hábitos e, talvez, o uso de algum medicamento”.