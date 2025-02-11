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Pra refrescar

Onda de calor: saiba como manter o corpo hidratado nos dias quentes

A alimentação e a hidratação desempenham um papel fundamental para garantir que o organismo se mantenha equilibrado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2025 às 10:00
picolé de fruta
Picolés de frutas podem ser consumidos no calor Crédito: Shutterstock/Nelli Kovalchuk
Os dias quentes, o sol brilhando lá no alto e a sensação de calor que parece não dar trégua. Durante o verão, é natural buscar maneiras de se refrescar, mas também é importante cuidar do corpo para evitar o desgaste causado pelo calor intenso. A alimentação e a hidratação desempenham um papel fundamental para garantir que o organismo se mantenha equilibrado e cheio de energia.
A nutricionista Luana Godinho, do Supermercados Mundial, explica que com o aumento das temperaturas, a hidratação torna-se ainda mais importante. "Quando o calor está intenso, a perda de líquidos pelo suor é maior, por isso é fundamental ingerir bastante água ao longo do dia". Mas não se limite à água – há várias maneiras de garantir a hidratação de forma saborosa e nutritiva.
Sucos naturais e infusões de frutas são ótimas opções para variar. Uma boa pedida, segundo a nutricionista, é o suco de cenoura, laranja e gengibre. "A laranja é composta de quase 90% de água o que a torna excelente para repor líquidos, garantindo hidratação adequada. O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias, além de ser refrescante. E a cenoura, possui um composto que ainda auxilia no bronzeado ", sugere Luana.

Chup-Chup

Quem não gosta de um picolé nos dias quentes? Melhor ainda se ele for saudável e fácil de preparar em casa. Os chup-chups feitos com frutas frescas são uma excelente opção para refrescar o corpo e se manter hidratado de forma gostosa. A nutricionista recomenda opções como sacolés de morango com água de coco ou de abacaxi com hortelã. "São supernutritivos e podem ser preparados rapidamente no congelador. Além de deliciosos, ajudam a manter a hidratação e são ricos em vitaminas".
Além da hidratação, outro cuidado importante no verão é evitar o inchaço, que é comum devido ao calor e à retenção de líquidos. "Alimentos ricos em sódio, como os industrializados, podem contribuir para esse problema. Por isso, é importante optar por refeições leves e frescas, com alimentos que ajudam a combater a retenção", explica a nutricionista.
Ela sugere aumentar o consumo de alimentos ricos em potássio, como bananas, abacates, melancias e pepinos. “Esses alimentos ajudam a equilibrar o sódio no corpo e a evitar o inchaço, comuns no calor”, explica.

Frutas e verduras da estação

O verão é a época ideal para consumir frutas, legumes e verduras fresquinhos, que estão na sua melhor fase. "Optar por alimentos da estação, como melancia, manga, abacaxi, pepino, tomate e folhas verdes, é uma maneira fácil de garantir que você está se alimentando com o que há de mais nutritivo e saboroso", afirma Luana. Além de serem mais acessíveis e frescos, esses alimentos possuem grande quantidade de água, que auxilia na hidratação.
Se você está buscando um prato leve e nutritivo para aproveitar o verão, Luana Godinho sugere uma salada refrescante que combina verduras, legumes, proteínas e frutas. "A salada é uma opção completa para o verão, pois é rica em fibras, vitaminas e antioxidantes, além de ser super refrescante", diz.
O verão é uma estação para ser aproveitada com leveza e sabor. Ao escolher alimentos frescos, naturais e nutritivos, como frutas da estação, verduras e legumes, você mantém o corpo hidratado, evita o inchaço e garante uma alimentação saudável, sem abrir mão de deliciosas combinações.

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