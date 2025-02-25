O que é neurite vestibular, doença que fez Dilma Rousseff ser internada

Dilma Rousseff teve um quadro de neurite vestibular Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Internada na última sexta-feira, a ex-presidente Dilma Rousseff teve um quadro de neurite vestibular, segundo boletim médico divulgado ontem. A ex-presidente apresentou pressão alta, vômito e tonturas. A otoneurologista Nathália Prudêncio explica que a Neurite Vestibular é a inflamação do nervo vestibular de um único lado, responsável por transmitir informações entre o labirinto e o cérebro. "Diferentemente da Labirintite, esse quadro não gera alterações auditivas, mas são esperados sintomas como vertigem, náuseas, vômito e dificuldade para andar”.

A médica explica que a Neurite Vestibular é um distúrbio do sistema vestibular causado pela inflamação do nervo que conecta o ouvido interno ao cérebro, cujos sinais elétricos ajudam a controlar o equilíbrio. “Essa condição compromete a informação que chega até o sistema nervoso central, desencadeando a tontura típica desta doença: a vertigem rotatória. Esse tipo de tontura é caracterizada pela sensação de ver tudo girar ou de sentir o corpo girar. Em alguns casos, também pode se manifestar como um desequilíbrio importante ou instabilidade”, explica.

Na maioria dos casos, segundo a médica, a doença ocorre após um quadro viral comum, como uma gripe ou um resfriado. “É relativamente rara em crianças, mas pode ocorrer em adultos de todas as idades, sobretudo entre aqueles com idades entre 30 e 60 anos”, completa.

A médica explica que uma característica importante na Neurite Vestibular ― e uma das principais pistas para o seu diagnóstico ― é que a doença começa de forma repentina e não costuma apresentar alterações auditivas, como perda de audição, sensação de ouvido tapado e zumbido no ouvido.

“Além da avaliação clínica em consultório, podem ser solicitados exames complementares para avaliação do sistema vestibular ― como Video Head Impulse Test (vHIT), Potencial Evocado Miogênico Vestibular (VEMP) e Videonistagmografia ―, bem como a audiometria para afastar o acometimento auditivo. É importante que o paciente busque ajuda médica com rapidez para obter um diagnóstico e iniciar o tratamento”, diz.

Os sintomas

Segundo a otoneurologista, o paciente geralmente apresenta uma vertigem intensa capaz de dificultar atividades simples, como andar. Outros sintomas esperados são: náusea; vômitos; palidez; nistagmo (movimento involuntário dos olhos); sudorese intensa. “Os pacientes costumam experimentar uma única crise isolada ― que começa grave e reduz sua intensidade gradualmente ao longo dos dias e semanas” diz.

Tratamento

A Neurite Vestibular é uma doença autolimitada, ou seja, os sintomas agudos tendem a desaparecer completamente ao longo de alguns dias ou semanas, de acordo com a médica.

"O tratamento consiste no uso de medicamentos, como supressores labirínticos, corticosteroides e cuidados no dia a dia para aliviar os sintomas da doença" Nathália Prudêncio - Otoneurologista

“Muitas vezes, porém, a doença pode causar uma sensação de tontura ou desequilíbrio que pode se manter por semanas, principalmente com movimentos rápidos da cabeça. Nesses casos, é importante que o paciente mantenha sua vida ativa e, se necessário, inicie à Terapia de Reabilitação Vestibular. Essa reabilitação é feita junto a um profissional especializado e consiste em exercícios realizados com a cabeça, olhos e corpo, ajustados para cada fase do tratamento, cuja função é estimular o nervo vestibular afetado”, diz.

Segundo a médica, não há como dizer exatamente quanto tempo dura a Neurite Vestibular. “A recuperação pode variar de acordo com o grau da lesão, a idade do paciente, características específicas do indivíduo, nível de atividade, entre outros fatores. Em geral, são esperadas entre 6 a 8 semanas de reabilitação para remissão completa dos sintomas, mas o tempo pode aumentar quando o tratamento é negligenciado pelo paciente”, explica.