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Saiba como prevenir a gastroenterite no Carnaval

Alguns cuidados são importantes para evitar essa doença que atinge o estômago e os intestinos

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 19:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 fev 2025 às 19:00
O calor intenso e as aglomerações durante o Carnaval favorecem a proliferação de bactérias que podem causar a gastroenterite (Imagem: FOTOGRIN | Shutterstock)
O calor intenso e as aglomerações durante o Carnaval favorecem a proliferação de bactérias que podem causar a gastroenterite Crédito: Imagem: FOTOGRIN | Shutterstock
O Carnaval está chegando, e com ele vêm os blocos de rua, desfiles e viagens para curtir a festa e o calor. No entanto, esse cenário também traz um alerta: o aumento dos casos de gastroenterites, popularmente conhecidas como “viroses”.
De acordo com Gustavo Patury, cirurgião do aparelho digestivo da Rede D’Or, o período de Carnaval é semelhante às festas de fim de ano, quando o litoral paulista registrou surtos da doença. “Fatores como calor intenso, consumo de alimentos perecíveis e aglomerações favorecem a proliferação de microrganismos e a transmissão da doença”, explica.

Sintomas da gastroenterite

A gastroenterite é uma infecção que atinge o estômago e os intestinos, podendo ser causada por vírus, bactérias ou protozoários. “No estômago, ela provoca inflamação da mucosa, gerando queimação, náusea, estufamento e vômitos. Já nos intestinos, os sintomas podem incluir dor abdominal, cólicas, aumento dos movimentos intestinais e diarreia persistente, quando o intestino grosso perde a capacidade de absorver água e sais minerais”, detalha Gustavo Patury.
As gastroenterites podem ser causadas por bactérias (Imagem: Anusorn Nakdee | Shutterstock)
As gastroenterites podem ser causadas por bactérias Crédito: Imagem: Anusorn Nakdee | Shutterstock

Quando procurar ajuda médica

Embora a maioria dos casos seja de origem viral, cerca de 10% das gastroenterites são causadas por bactérias, como Salmonella e Escherichia coli , ou por protozoários, como Giardia . “Os casos bacterianos ou parasitários são geralmente mais graves e exigem maior atenção médica”, alerta Gustavo Patury.
Na maioria das vezes, a gastroenterite se resolve em poucos dias com repouso, hidratação e alimentação leve. No entanto, sintomas graves, como febre alta, diarreia com sangue ou desidratação, podem indicar complicações e exigem avaliação médica.

Dicas para prevenir a gastroenterite no Carnaval

A prevenção é a melhor maneira de evitar a gastroenterite. Por isso, confira algumas dicas:
  • Mantenha a hidratação: beba apenas água mineral ou filtrada e evite consumir gelo de origem desconhecida;
  • Higienize as mãos: sempre que possível, lave as mãos com água e sabão. Quando não houver acesso, use álcool em gel;
  • Evite alimentos perecíveis em blocos e festas: prefira alimentos de locais confiáveis e bem refrigerados;
  • Cuidado com frutos do mar e carnes: consuma apenas em estabelecimentos que seguem boas práticas sanitárias;
  • Higienize frutas e saladas: evite consumir alimentos crus fora de casa, a menos que tenha certeza de sua limpeza;
  • Fique atento aos sintomas: se apresentar febre, vômito persistente, diarreia com sangue ou sinais de desidratação, procure um médico imediatamente.
Por Samara Meni

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