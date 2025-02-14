O que é hérnia abdominal? Entenda a condição que afeta Viviane Araújo

Viviane Araújo recebeu críticas sobre a aparência de sua barriga Crédito: Reprodução @araujovivianne

A atriz Viviane Araújo, que é rainha de bateria do Salgueiro, foi alvo de polêmica por ter uma hérnia abdominal visível em vídeo postado nas redes sociais, durante um ensaio para o desfile deste ano, que realizou na Marquês de Sapucaí, nesta semana. Na quarta-feira (12) ela fez um desabafo nas redes sociais abordando a doença.

“Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e comentar sobre a hérnia. Não apreciavam mais nada, só falavam dela”, afirmou. Viviane explicou que lida com essa hérnia, que já foi tratada com três cirurgias, e revelou que pretende realizar um quarto procedimento para amenizar a aparência da região.

As hérnias abdominais são mais comuns do que parecem, afetam entre 20% e 25% da população adulta no Brasil, o que representa 28 milhões de adultos. A hérnia umbilical, como é o caso de Viviane, atinge 8% da população, entre crianças e adultos.

O cirurgião Gustavo Soares, que é presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, diz que as hérnias abdominais são uma abertura na musculatura do abdome que permitem a passagem de um conteúdo de dentro da barriga para fora, podendo ser gordura ou parte de um órgão. "Dor durante a prática de atividades físicas e o abaulamento (bolinha) no local são os principais sintomas da doença".

As hérnias no umbigo são mais comuns após a gestação ou na infância. “Elas são frequentes em recém-nascidos e em bebês de até um ano de idade mas, nesses casos, geralmente fecham espontaneamente. Em adultos está mais associada à gestação - devido ao aumento da cavidade abdominal, tosse persistente e excesso de peso”, explica o médico.

"A única forma de tratamento de uma hérnia abdominal é a cirurgia. Os pacientes precisam de cuidados médicos, já que existe o risco de complicações como o encarceramento e o estrangulamento que podem exigir cirurgia de emergência" Gustavo Soares - Cirurgião

A hérnia pode voltar?

O cirurgião explica que as hérnias umbilicais têm um risco de retorno de até 8%. "Para evitar que isso aconteça utilizamos telas no momento da cirurgia que reforçam a musculatura abdominal e evitam que a doença volte. Os cuidados pós-operatórios também são indispensáveis para o sucesso da cirurgia", conta Gustavo Soares.