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Veja como os sinais da menopausa se manifestam na pele

Especialista explica como avaliar a elasticidade e hidratação da pele

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 11:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 fev 2025 às 11:59
A menopausa também traz mudanças na pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
A menopausa também traz mudanças na pele Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
A menopausa é um marco importante na vida de muitas mulheres, geralmente ocorrendo entre os 45 e 52 anos. Apesar de ser uma transição natural, ela pode trazer mudanças sutis e impactantes para o corpo, especialmente para a pele.
Segundo a médica Mônica Batista, especialista em medicina regenerativa integrada e nutrologia, do consultório Medicina Inttegrada, no Rio de Janeiro, os primeiros sinais podem estar visíveis na textura e elasticidade da pele, principalmente nas mãos, braços e pescoço.
“Se você perceber que suas mãos estão com menos elasticidade e com aspecto mais craquelado, ou que, ao tocar seus braços eles estão mais ressecados e flácidos, esses são sinais de que o corpo pode estar entrando na menopausa”, alerta a doutora. Outra dica essencial é realizar o chamado “teste de pinça” no pescoço: ao puxar levemente a pele, a dificuldade em recuperar a firmeza original pode indicar um início de perda de colágeno, característica comum dessa fase.
Para minimizar os efeitos da redução da produção de colágeno é importante hidratar a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Para minimizar os efeitos da redução da produção de colágeno é importante hidratar a pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Como reduzir os efeitos da menopausa na pele?

Os motivos das mudanças na pele estão relacionados à redução da produção de colágeno e à menor retenção de hidratação, fatores diretamente impactados pela alteração hormonal típica da menopausa. Para prevenir ou minimizar esses efeitos, a médica enfatiza a importância de cuidados específicos e personalizados. 
“Com tratamentos como bioestimuladores de colágeno , hidratação contínua e ativos endógenos, associados a uma alimentação equilibrada e a um bom skin care , conseguimos melhorar a elasticidade e prevenir o envelhecimento da pele”, explica.
Além de tratamentos dermatológicos, a especialista destaca que a prevenção precoce é a chave para atravessar essa fase com mais bem-estar e autoestima. “Quanto antes você começar a cuidar da pele e entender os sinais do seu corpo, melhores serão os resultados”, afirma a Dra. Mônica Batista.

Importância da alimentação adequada

A nutrição e a alimentação também são fundamentais quando o assunto é a menopausa e os seus efeitos no corpo. “Linhaça, soja, peixes, chocolate 70%, ovos e iogurte nacional são alimentos essenciais para entrarem na rotina de pacientes que estão passando pelo climatério, pois acabam sendo um suplemento, reduzindo os sintomas dessa fase”, finaliza Mônica Batista, que também é formada em Nutrologia.
Por Amanda Ivanov

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