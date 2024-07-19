Na TV, programa Se Cuida aborda cuidados e bem-estar no inverno

Gabi Manganeli apresentou a temporada de inverno do Se Cuida Crédito: Divulgação

O Se Cuida trouxe dicas preciosas para você se cuidar durante a estação. A jornalista Gabi Manganeli apresentou a temporada de inverno do programa especial de saúde da TV Gazeta.

Foram abordadas atitudes que podem trazer resultados para o bem-estar e para saúde do corpo e da mente. Com reportagens sobre os benefícios de praticar atividade física na madrugada, a importância de dar uma pausa no dia, o convício com o pet e o sexo na terceira idade, o Se Cuida reuniu um timaço de médicos e especialistas para dar as dicas de como viver bem e melhor.

A apresentadora Gabi Manganeli conta que desde o início, a ideia era um formato semelhante a uma sala de conversa entre amigos, com dicas práticas e simples para uma vida mais saudável. "O diferencial é que todas essas dicas são respaldadas pelo nosso time de especialistas. O público se entretém e se diverte ao mesmo tempo que tem informações validadas", diz.