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Viver melhor

Na TV, programa Se Cuida aborda cuidados e bem-estar no inverno

Nos dois programas foram abordados atitudes que podem trazer grandes resultados para o bem-estar e para saúde do corpo e da mente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2024 às 18:09

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 18:09

Gabi Manganeli apresenta o Se Cuida
Gabi Manganeli apresentou a temporada de inverno do Se Cuida Crédito: Divulgação
O Se Cuida trouxe dicas preciosas para você se cuidar durante a estação. A jornalista Gabi Manganeli apresentou a temporada de inverno do programa especial de saúde da TV Gazeta. 
Foram abordadas atitudes que podem trazer resultados para o bem-estar e para saúde do corpo e da mente. Com reportagens sobre os benefícios de praticar atividade física na madrugada, a importância de dar uma pausa no dia, o convício com o pet e o sexo na terceira idade, o Se Cuida reuniu um timaço de médicos e especialistas para dar as dicas de como viver bem e melhor.
A apresentadora Gabi Manganeli conta que desde o início, a ideia era um formato semelhante a uma sala de conversa entre amigos, com dicas práticas e simples para uma vida mais saudável. "O diferencial é que todas essas dicas são respaldadas pelo nosso time de especialistas. O público se entretém e se diverte ao mesmo tempo que tem informações validadas", diz.
O programa trouxe histórias inspiradoras de pessoas comuns que, com pequenas mudanças em seus hábitos, conseguiram alcançar uma vida mais saudável e feliz. O Se Cuida não está somente na TV, mas em todos os outros canais da Rede Gazeta: no site de A Gazeta, nas redes sociais de A Gazeta e em um perfil próprio (@secuida.ag), além do intervalo da Rádio gazeta FM, de segunda a sexta-feira, às 9h20 e 14h20.

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