Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Todos os dias

Confira 7 erros comuns ao aplicar o protetor solar

Devido à falta de informação, muita gente comete o engano de utilizar o produto somente nos dias quentes ou, ainda, quando estão expostas ao sol.
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 nov 2023 às 10:00

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 10:00

(Edicase) Uso do protetor solar
Pode-se começar o dia com essa rotina de aplicação, mas o produto deve ser reaplicado a cada três horas Crédito: Shutterstock
Aplicar protetor solar é uma prática comum e importante para proteger a pele, principalmente no calor, quando os raios solares se intensificam. No entanto, se por um lado o hábito é considerado algo saudável, por outro, pode induzir ao erro. Isso porque, devido à falta de informação, muita gente comete o engano de utilizar o produto somente nos dias quentes ou, ainda, quando estão expostas ao sol.
Embora estes sejam erros comuns, eles não são os únicos que podem comprometer a efetividade do produto, como indica a dermatologista Maria Paula Del Nero, Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Veja!

1. Utilizar pouca quantidade

Segundo a especialista, utilizar uma quantidade inadequada do produto pode prejudicar a sua eficácia. Por isso, ela recomenda: “Para o corpo, costumamos indicar o equivalente a três colheres de sopa. No rosto, uma colher de café é suficiente”.

2. Aplicar o protetor somente de manhã

Pode-se começar o dia com essa rotina de aplicação, mas o produto deve ser reaplicado a cada três horas ou quando houver sudorese intensa, banhos de mar ou piscina. “Mesmo quem está em ambiente fechado e climatizado deve reaplicar o protetor solar a cada 12 horas”, diz a dermatologista.

3. Não passar em partes do corpo cobertas por roupa

Maria Paula Del Nero conta que os trajes são uma barreira física de proteção contra o sol, mas não são 100% eficazes. “Se houver exposição solar, as pessoas precisam passar o protetor solar no corpo mesmo assim. Sempre indicamos que o produto seja utilizado embaixo de biquínis e maiôs, por exemplo, pois os raios UV são capazes de penetrar na fibra dos tecidos e prejudicar a pele.”

4. Não utilizar o produto por ficar em locais fechados

A médica orienta o uso de protetores solares que agem contra a luz visível, pois o corpo sofre fotoenvelhecimento também em locais fechados. “A iluminação de aparelhos eletrônicos, como computadores, tablets e celulares, também pode acelerar o envelhecimento da pele”, conta.

5. Comprar um protetor inadequado para praticar esporte

Quem se exercita ao ar livre precisa de um produto mais aderente à pele , que não saia com a transpiração. “O ideal são os protetores infantis ou específicos para esportes. Eles são resistentes à água e não escorrem nos olhos”, ensina.

6. Desconsiderar o seu tipo de pele

Este critério está relacionado à durabilidade do produto sobre a cútis e saúde do órgão. Peles oleosas, por exemplo, devem usar como veículo de proteção o gel ou sérum; as mistas, o gel creme e, as secas, os protetores em creme.

7. Usar o produto somente em dias de sol

Esse erro é bastante comum e costuma render queimaduras nos banhistas. É que os raios nocivos atuam mesmo em dias nublados. O indicado, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), é o uso de Fator de Proteção Solar (FPS) 30, no mínimo, diariamente. “Pelo fato de vivermos em um país tropical, o câncer de pele é o mais comum no Brasil e pode ser fatal. É preciso conscientização sobre o uso do protetor solar como forma de prevenção desde a infância até a terceira idade”, conclui a médica.

Veja Também

Confira 30 produtos de beleza para comprar na Black Friday

Protetor labial: entenda por que é importante cuidar dos lábios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados