Chás digestivos: 5 dicas para desintoxicar o corpo após o carnaval

O cuidado com a alimentação após o Carnaval ajuda a melhorar o funcionamento do corpo Crédito: Halfpoint | Shutterstock

Durante o carnaval, tudo é festa. Com isso, as pessoas costumam se despreocupar com a alimentação e aumentar a ingestão de bebidas alcoólicas. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, em 2023, revelou que 40% dos foliões costumam ingerir bebidas alcoólicas em doses muito mais elevadas do que o habitual.

“O excesso de álcool nessa época, somado à má alimentação e à redução na qualidade do sono, sobrecarrega os órgãos responsáveis por processar e eliminar as toxinas, como fígado, rins e intestinos, prejudicando todo o funcionamento do corpo, incluindo a digestão, imunidade e até o desempenho cognitivo”, explica a endocrinologista Claudia Chang.

No entanto, esse descontrole pode prejudicar o funcionamento do organismo, pois o corpo fica sob efeito de toxinas que estimulam a formação de radicais livres. E, segundo a médica, os radicais livres provocam o estresse oxidativo, interferindo nos processos metabólicos do organismo.

Veja 6 dicas para ajudar no processo de desintoxicação do corpo. Confira!

1. Hidrate-se mais do que o habitual

Após o carnaval, ingerir muita água ao longo do dia se torna regra. Segundo a endocrinologista, além de repor a hidratação perdida, o aumento do consumo de água estimula o funcionamento dos rins e, consequentemente, a produção de urina, eliminando o excesso de líquidos, sódio e toxinas.

“Sucos e água de coco também são recomendados, mas precisam ser naturais. Os industrializados possuem alto teor de sódio, corantes, aromatizantes e outras substâncias que vão sabotar sua desintoxicação”, reforça Claudia Chang, que também é coordenadora e professora da pós-graduação em Endocrinologia do Instituto Superior de Medicina (ISMD).

2. Aposte nos chás digestivos

Os chás à base de ervas naturais também são aliados do detox. Segundo a farmacêutica Paula Molari Abdo, o chá de boldo, por exemplo, é tradicionalmente conhecido por suas propriedades benéficas para a saúde do fígado.

“O boldo possui efeitos hepatoprotetores, auxiliando na função hepática, além de estimular a produção de bile, essencial para facilitar a digestão, principalmente de alimentos gordurosos”, conta Paula Molari.

A erva-doce, por sua vez, frequentemente associada a problemas digestivos, possui anetol e fenchona, componentes com efeito carminativo, que exercem ação antiespasmódica nos músculos estomacais, evitando gases e cólicas. “Por fim, o chá de alcachofra, cuja erva é rica em cinarina e ácido clorogênico, também contribui com a função hepática e a produção de bile, além de ter propriedades diuréticas, ajudando a eliminar urina e a reduzir o inchaço abdominal”, explica a farmacêutica.

3. Consuma sementes e folhas verde-escuras

Sementes proporcionam uma maior ingestão de vitamina E (com ação antioxidante) e ômega-3 (ácido graxo com poder anti-inflamatório). “Além disso, elas oferecem minerais como cálcio , cobre, magnésio, manganês e selênio, essenciais para o equilíbrio das reações bioquímicas do organismo”, pontua a endocrinologista.

Entre as sementes, estão amêndoas, avelãs, castanha-do-pará, castanha-de-caju, nozes, pistache, chia e girassol. “Também consuma brócolis, espinafre, chicória e couve, além das verduras amargas, como rúcula e agrião. São fontes de fibras importantes, que ajudam a limpar o organismo, melhoram a digestão e diminuem a absorção de gorduras e toxinas”, recomenda a médica.

4. Invista nas frutas certas

Frutas ricas em água e com baixas calorias, como melancia e melão, devolvem a hidratação perdida. “Já a laranja, o mamão e o morango podem ser eficazes por conter enzimas benéficas à drenagem de impurezas, potencializando a renovação do fígado”, diz Claudia Chang.

5. Retome sua rotina de sono