Celulite facial: entenda infecção que afastou capixaba que joga no Vasco

David Corrêa foi internado para tratar o problema e não há previsão de retorno. Crédito: Reprodução @Davidcorrea @vascodagama

O atacante David Corrêa, do Vasco, desfalcou a equipe no jogo contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão, após ter sido diagnosticado com celulite facial. Segundo a nota publicada pelo clube, o jogador “apresentou um quadro de celulite facial e foi afastado das atividades para tratamento”. Ele foi internado para tratar o problema e não há previsão de retorno.

infecção bacteriana da A celulite facial é umada pele da face, que afeta as camadas mais profundas do tecido subcutâneo. A dermatologista Pauline Lyrio explica que, geralmente, ocorre quando bactérias, como o Staphylococcus aureus ou Streptococcus, entram na pele por uma 'porta de entrada', ou seja, alguma fragilidade da pele como um machucado, seja por uma fissura, corte ou outra lesão. "É uma condição que requer tratamento imediato para evitar complicações".

Os sinais da doença incluem vermelhidão, inchaço, dor e calor na área acometida. "O inchaço pode ser significativo, especialmente ao redor dos olhos e bochechas, sendo comum observar a pele com aspecto mais esticada e brilhante".

A dermatologista Pauline Lyrio explica os perigos da doença Crédito: Divulgação

"Em alguns casos, o paciente também pode apresentar febre, calafrios e sensação de mal-estar, o que representa sinais de alarme e requer cuidados, como até mesmo internação hospitalar" Pauline Lyrio - Dermatologista

A médica explica que a doença pode trazer riscos significativos à saúde do paciente. Se não for tratada rapidamente, a infecção pode se espalhar para outras partes do corpo, incluindo os gânglios linfáticos e a corrente sanguínea, levando a complicações graves como sepse , que é uma infecção generalizada que pode até mesmo ser fatal.

Entenda o tratamento

A dermatologista Juliana Drumond explica que, geralmente, a forma para a bactéria entrar na pele é quando ocorre uma ruptura da barreira cutânea, geralmente, por algum pequeno ferimento. "Ela é não é considerada uma doença altamente contagiosa, pois precisa de um ferimento para que a bactéria entre na pele. Portanto, ela também não é transmitida por vias respiratórias", explica.

A médica conta que a infecção é considerada potencialmente grave porque, se não for tratada, a bactéria pode ir se disseminando pelo corpo e ir para o sangue, causando uma septicemia ou até o óbito do paciente, em casos mais avançados.

"Normalmente, nos quadros iniciais, o tratamento é feito com antibiótico. E, se a celulite for na face, optamos pelo venoso, devido às estruturas nobres dessa região, como o cérebro e globo ocular, para evitar maiores danos", diz Juliana Drumond.

Tem como prevenir?

Pauline Lyrio diz que o tratamento envolve o uso de antibióticos orais ou intravenosos, dependendo da gravidade da infecção. "Em casos mais leves, o paciente pode ser tratado em casa com antibióticos prescritos, repouso e elevação da área afetada para reduzir o inchaço. Casos mais graves podem requerer hospitalização para receber antibióticos por via intravenosa. É fundamental seguir o tratamento até o final para evitar a recorrência da infecção", reforça.

Prevenir a celulite facial envolve cuidados básicos com a pele, como manter a pele limpa e hidratada , tratar lesões fúngicas preexistentes, feridas ou cortes imediatamente com limpeza e desinfecção, e proteger a pele de lesões. "Pessoas com condições crônicas como diabetes devem ter cuidados extras, pois são mais propensas a infecções de pele. Em se tratando de celulite facial, vale ressaltar que é importante evitar manipular espinhas ou feridas no rosto, pois isso pode facilitar a entrada de bactérias", explica Pauline Lyrio.