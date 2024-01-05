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Sem regularização

Anvisa pede recolhimento de coletor menstrual econômico da Fleurity

Segundo a agência, o produto estava sendo comercializado sem regularização, ou seja, antes de ser registrado no Ministério da Saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2024 às 15:38

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 15:38

Mulher segurando coletor menstrual
O coletor, vendido a um preço médio de R$ 30, era uma versão popular dos produtos da empresa Crédito: Shutterstock
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitou a proibição e recolhimento de todos os coletores menstruais POP, da empresa Fleurity, em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira (3).
Segundo a agência, o produto estava sendo comercializado sem regularização, ou seja, antes de ser registrado no Ministério da Saúde. Nesta quinta (4), já não era possível comprá-lo na maioria dos pontos de venda.
O coletor, vendido a um preço médio de R$ 30, era uma versão popular dos produtos da empresa. Em sua embalagem, alegava ser "o coletor mais econômico do Brasil" e não ostentava a marca Fleurity, que tem coletores a um preço mínimo de R$ 49,90.
Procurada pela reportagem, a empresa não respondeu às questões enviadas até a publicação desta reportagem.
Produtos aprovados pela Anvisa apresentam requisitos de segurança, diz a ginecologista Marair Sartori, vice-presidente da Sogesp (Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo). Isso significa que o material usado é de boa qualidade, sem contaminantes químicos e que o produto provoca poucas reações alérgicas e irritações, afirma.
Se não for seguro ou bem usado, o coletor pode causar alergia, irritação e até infecção vaginal, diz Sartori.

COMO CUIDAR DO SEU COLETOR MENSTRUAL

Não realizar as trocas do coletor de maneira adequada e rotineira, com higiene correta, também pode precipitar a ocorrência de infecções e desequilíbrios da flora vaginal, diz a médica Gabriela Pravatta Rezende, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
A higiene dos coletores deve ser realizada com sabonete neutro ou íntimo, afirma Rezende, e a inserção deve ser feita com o coletor seco, para evitar umidade excessiva. Além disso, após o término de cada ciclo menstrual, os coletores devem ser esterilizados com água fervente.
O coletor menstrual é uma alternativa aos tradicionais absorventes descartáveis, desenvolvido para coletar o fluxo menstrual internamente, no canal vaginal. O recipiente feito de látex ou silicone pode ser usado por até 12 horas ininterruptas e é reutilizável por até três anos.

COMO ESCOLHER SEU COLETOR MENSTRUAL

Existem diversas marcas e tipos de coletores. A escolha, segundo Sartori, depende de fatores como quantidade de fluxo da menstruação, tamanho do canal vaginal e também da elasticidade da vagina. Uma conversa com seu ginecologista, afirma, pode ajudar na obtenção dessas informações.
Para as mulheres mais jovens e que nunca engravidaram, o ideal são modelos menores, diz Rezende. Para aquelas com mais de 35 anos ou que já engravidaram, sobretudo com parto normal, modelos com maior capacidade são mais adequados.
Segundo a médica, para fluxo menstrual intenso, é indicado um coletor mais largo e maior; para fluxo médio, um coletor de tamanho médio; e para o fraco, um coletor menor, mais curto. "Infelizmente, em alguns casos, é necessária a troca por extravasamento ou má adaptação", afirma Rezende.
Em todos os casos, diz, é preferível escolher coletores com composição hipoalergênica e sem cheiro ou coloração.

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