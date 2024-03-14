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Sistema imunológico

Anti-inflamatório: 7 benefícios do gengibre para a saúde

Essa raiz pode ser utilizada para auxiliar na prevenção e no tratamento de doenças

Publicado em 14 de Março de 2024 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 mar 2024 às 09:00
7 benefícios do gengibre para a saúde
O gengibre, além de ser um ingrediente saboroso, traz muitos benefícios à saúde Crédito: pilipphoto | Shutterstock
O gengibre é uma raiz nativa do Sudeste Asiático, conhecida por seu sabor picante e levemente adocicado. Este ingrediente versátil é amplamente utilizado em diversas culinárias, encontrando-se em uma variedade de pratos, como sopas, molhos e até mesmo em bebidas.
Além de um ingrediente delicioso, o gengibre também é utilizado desde os tempos mais antigos para fabricação de medicamentos, pois oferece inúmeros benefícios à saúde devido às suas propriedades medicinais. Os compostos bioativos dele são potentes anti-inflamatórios, ajudando a fortalecer o sistema imunológico.
Abaixo, conheça 7 benefícios da raiz para a saúde!

1. Anti-inflamatório

O gengibre é rico em diversos compostos bioativos, incluindo o gingerol, o shogaol e o paradol, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular da raiz pode ajudar a prevenir condições inflamatórias, como artrite, dores musculares, enxaquecas e cólicas menstruais. “Vários estudos científicos descreveram os compostos bioativos do gengibre; entre eles, o mais importante é o gingerol, cujas propriedades medicinais já foram comprovadas”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez.

2. Alivia náuseas

Por conter gingerol, essa raiz exerce efeitos calmantes no trato gastrointestinal, reduzindo as náuseas causadas pelo enjoo matinal durante a gravidez, náuseas pós-operatórias e induzidas pela quimioterapia, bem como enjoos de viagem. 

3. Auxilia na redução de peso

O gengibre é reconhecido por elevar a temperatura corporal, o que o torna um termogênico natural. Ao acelerar o metabolismo, contribui para a queima de calorias, auxiliando na perda de peso, além de ajudar a reduzir o apetite.
“Mas, para [os termogênicos] fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

4. Estimula o sistema imunológico

Por ser rico em antioxidantes e anti-inflamatórios, o gengibre ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente para combater doenças e infecções. “Sua alimentação anti-inflamatória deve fornecer um equilíbrio saudável de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais e fibras, priorizando alimentos com propriedades anti-inflamatórias”, indica a nutróloga Marianna Magri.
Imagem Edicase Brasil
Incluir o gengibre na dieta de forma regular pode ajudar a controlar o açúcar no sangue Crédito: Narong Jhanwattana | Shutterstock

5. Controla o açúcar no sangue

O gengibre pode desempenhar um papel no controle do açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina. Isso pode ser benéfico no tratamento e na prevenção do diabetes.

6. Melhora a circulação sanguínea

O gengibre é conhecido por suas propriedades vasodilatadoras, que promovem o fluxo sanguíneo no organismo, melhorando a circulação e contribuindo para a prevenção de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial e o infarto.
A cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que o gengibre possui uma enzima que ajuda a dissolver a fibrina, proteína envolvida na coagulação do sangue. Esta atua no processo de formação dos trombos e também está ligada ao endurecimento das veias varicosas.

7. Melhora a saúde cerebral

O consumo de gengibre pode melhorar a circulação sanguínea, o que consequentemente contribui para aprimorar a função cognitiva e promover a saúde cerebral. Suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias auxiliam na proteção das células cerebrais, diminuindo o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson.

Atenção ao uso do gengibre

É importante mencionar que, antes de usar o gengibre para fins medicinais, é aconselhável consultar um profissional de saúde, especialmente se houver preocupações com interações medicamentosas ou condições médicas específicas.

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