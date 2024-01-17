Alergia à pimenta: quais são os sintomas e cuidados?

Thais Medeiros voltou para UTI após apresentar um quadro de infecção Crédito: Reprodução @thaismedeiiros_

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, que teve grave reação alérgica após cheirar pimenta, voltou para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar um quadro de infecção. Ela teve febre e diarreia, tendo que passar o dia fazendo exames e colhendo sangue para descobrir o que estava acontecendo. O relato foi feito pela mãe dela, Adriana Medeiros, em publicação no Instagram. "Estamos muito preocupados com isso".

"Já vai fazer 11 meses que estamos vivendo esse pesadelo que nunca imaginamos passar, a dor é muito grande, a saudade me corrói, está muito difícil para nós continuar[mos] sem poder ouvir sua voz, sem poder brigar com você, sem suas brincadeiras, sem você nossos dias estão sem sentido e sem brilho", escreveu.

A trancista de 25 anos cheirou um vidro de pimenta-bode em conserva, o que lhe desencadeou um quadro de asma grave e, em seguida, uma parada cardiorrespiratória. O caso ocorreu em fevereiro de 2023 durante um almoço com o namorado, na cidade de Anápolis. Ela começou a sentir a garganta coçando e apresentar vermelhidões.

SAIBA O QUE FAZER

Casos de reação alérgica à pimenta são raros, mas podem acontecer. A alergista e imunologista Roberta Roldi, da Unimed Vitória, diz que a pimenta, assim como outras especiarias e vegetais, pode causar alergias. "A pimenta é uma substância irritativa, ao cheirar pode ocorrer uma inflamação nas vias áreas, causando quadros de tosse, falta de ar e broncoespasmos. Aquelas pessoas que já possuem um problema respiratório como a asma devem ter atenção redobrada com essas substâncias".

Outras especiarias, como noz-moscada, canela, açafrão e outros tipos de pimentas também podem causar reações alérgicas.

Roberta Roldi diz que reações alérgicas graves podem causar tosse e falta de ar Crédito: Divulgação

"As alergias podem ocorrer em qualquer momento da vida, mesmo que a pessoa já tenha consumido aquele alimento várias vezes" Roberta Roldi - Alergista

A médica explica que reações alérgicas graves podem causar tosse e falta de ar, edema de língua e boca, vômitos, tontura, fraqueza, hipotensão, além de sensação de aperto na garganta. "Em caso de alergia grave deve-se chamar ajuda imediatamente. Caso tenha mediações antialérgicos prescrita por seu médico, o paciente deve fazer o uso enquanto o socorro chega".

A alergista e imunologista recomenda que, as pessoas que já têm conhecimento sobre as alergias que possuem, precisam fazer um acompanhamento médico e ter em casa um plano de ação com medicações e orientação do que fazer caso ocorra uma reação alérgica. Já nas situações mais graves é preciso atenção.