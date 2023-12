8 dicas para você não exagerar na comida nas festas de fim de ano

Da bebida à sobremesa, nutricionistas explicam o que é preciso observar durante as confraternizações para não prejudicar a saúde ou estragar a dieta

Para quem está em processo de emagrecimento, possui algum tipo de compulsão alimentar ou segue uma dieta mais saudável e equilibrada durante o ano, esse pode ser um momento complicado. Mas com algumas dicas, é possível comer sem culpa e se deliciar com os pratos típicos do final do ano.