AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • 8 dicas para você não exagerar na comida nas festas de fim de ano
Alimentação

8 dicas para você não exagerar na comida nas festas de fim de ano

Da bebida à sobremesa, nutricionistas explicam o que é preciso observar durante as confraternizações para não prejudicar a saúde ou estragar a dieta

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2023 às 14:00
Está aberta a temporada de confraternizações, encontros e, claro, comilanças! Mas calma. Não é porque a época envolve festas e comida boa que você precisa exagerar. As comemorações de fim de ano devem ser momentos agradáveis, e não um gatilho para transtornos e compulsões alimentares.
Ceia de Natal em família
Ceia de Natal em família Crédito: Shutterstock
Para quem está em processo de emagrecimento, possui algum tipo de compulsão alimentar ou segue uma dieta mais saudável e equilibrada durante o ano, esse pode ser um momento complicado. Mas com algumas dicas, é possível comer sem culpa e se deliciar com os pratos típicos do final do ano.
Para ajudar você a não perder o foco, as nutricionistas Bruna Rabello e Alana Moraes listaram algumas dicas importantes:

1. Mantenha-se hidratado

Durante as festas de fim de ano, o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos é maior. Essa combinação acaba sobrecarregando o nosso organismo, deixando o corpo mais inchado e aquela sensação desagradável de estufamento. “A água ajuda a manter o corpo hidratado e impacta positivamente no metabolismo”, afirma Bruna Rabello.

2. Mantenha a rotina de alimentação

Não precisa ficar de jejum o dia todo para comer mais em alguma refeição específica. “Faça todas as refeições normalmente. Assim você evita episódios de compulsão”, alerta Alana Moraes.

3. Nada de beliscar

“Se você for cozinhar, não fique beliscando o que está preparando. A cada beliscada, são calorias a mais que você está ingerindo. Deixe para fazer a refeição na hora certa, junto de todo mundo”, diz a nutricionista.
ceia; Natal
As delícias da ceia de Natal Crédito: Freepik

4. Faça escolhas inteligentes

É muito comum que as festas de final de ano sejam marcadas por uma grande quantidade de comida. “Na hora de montar o seu prato, observe todas as opções disponíveis e faça escolhas inteligentes e saudáveis, comendo apenas o que você realmente deseja naquele momento”, ensina a nutricionista.

5. Saboreie sem pressa: aproveite cada garfada

Na hora da ceia, não tenha pressa para comer. Coma devagar, mastigue corretamente, aproveite o momento e preste atenção aos sinais de saciedade. Lembre-se que você não precisa comer em maior quantidade do que o seu corpo precisa, apenas porque tem muita comida à disposição.

6. Cuidado com as sobremesas

Assim como na hora da ceia, as opções de sobremesa costumam ser variadas. “O doce costuma ser a ‘tentação’ de muita gente, por isso se atente à quantidade e saboreie devagar”, afirma Alana.

7. Beba com moderação

“O consumo excessivo de álcool contribui para que a digestão fique mais lenta e faz com que alimentos mais gordurosos sejam consumidos em maior quantidade. Sendo assim, tenha cuidado e não abuse”, explica Bruna.
Imagem Edicase Brasil
No Natal coma bem, conversa e sinta a alegria de estar entre família Crédito: Ground Picture | Shutterstock

8. Além da comida, busque a alegria

As festas dizem respeito não só a comida, mas também ao convívio com família e amigos! Observe e sinta as outras fontes de energia que estão em volta! A comida não é a única! Dance, converse, brinque e sinta a alegria de estar ali. O foco dessa época não deve ser só a comida.

Veja Também

Veja como o yoga ajuda a combater a ansiedade de fim de ano

10 dicas para ajudar a combater a retenção de líquido

10 benefícios da água de coco para a saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Natal Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Erika Januza lamenta a exposição pelo fim da relação com o cantor Arlindinho
Erika Januza anuncia fim de namoro com Arlindinho: 'Me colocaram na lama'
Imagem de destaque
Estudante de Boa Esperança é suspeito de golpes com celulares do Paraguai
Imagem de destaque
Quem vive de passado é museu: 4 rituais para tirar de vez o ex da sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados