Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 4 dicas para incluir o doce de leite em uma dieta balanceada
Fonte de energia rápida

4 dicas para incluir o doce de leite em uma dieta balanceada

Especialista explica como consumir o alimento de forma equilibrada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 set 2024 às 17:09

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 17:09

Imagem Edicase Brasil
O doce de leite pode ser um complemento nutricional quando consumido com moderação  Crédito: Marcelo_Krelling | Shutterstock
O doce de leite, queridinho dos brasileiros, é muito mais do que uma simples sobremesa. Com um sabor inconfundível e textura irresistível, o ingrediente pode fazer parte de uma dieta balanceada e saudável. Tatiane Ferreira Araújo, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica que o alimento, quando consumido com moderação e associado uma dieta equilibrada, pode ser um complemento nutricional. 
“O doce de leite é uma fonte de energia rápida, ideal para momentos em que precisamos de um boost, sendo excelente como parte de uma dieta de pré-treino. Além disso, pode ser uma ótima opção para satisfazer o paladar e evitar excessos com outros alimentos mais processados”, afirma a nutricionista.
Segundo Tatiane Ferreira Araújo, “uma colher com cerca de 20 g de doce de leite pode apresentar entre 60 e 70 calorias. Comparando-o com outros doces, pode ser considerado um doce de baixo valor calórico”, complementa. Por isso, veja, a seguir, 4 dicas de como incluir o doce de leite em uma dieta balanceada!

1. Moderação é a chave

O segredo está em consumir pequenas porções e com frequência menor.
Imagem Edicase Brasil
Doces de leite com menos açúcar podem fazer parte de uma dieta equilibrada  Crédito: Beto Chagas | Shutterstock

2. Escolha opções mais saudáveis

Opte por doces de leite com menor adição de açúcar e sem adição de outros aditivos como amidos.

3. Combine com alimentos nutritivos

Acompanhe o doce de leite com frutas frescas, iogurte natural ou granola.

4. Crie receitas saudáveis

Utilize o doce de leite para preparar receitas mais nutritivas, como panquecas integrais, tapiocas ou musse de frutas.
A especialista ressalta que é importante lembrar que uma dieta equilibrada deve ser personalizada e acompanhada por um profissional. “Cada pessoa tem necessidades nutricionais diferentes, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Por isso, o acompanhamento de um nutricionista é fundamental para garantir uma alimentação saudável e prazerosa”, finaliza.

Veja Também

Preta Gil: entenda o que é a cirurgia de amputação do reto

Saiba quais frutas podem melhorar a qualidade do seu sono

Suplementos substituem alimentação balanceada? Veja 5 mitos e verdades

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto:

1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais.

2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas.

3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Alimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Preso segundo suspeito de perseguir e matar homem após briga em Irupi
Imagem de destaque
Vereador preso por invadir casa da ex na Serra vai para regime semiaberto
Imagem de destaque
Jorginho encerra polêmica com Chappell Roan: 'Um mal-entendido'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados