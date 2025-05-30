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Transmissão de vírus

Xuxa alimenta morcegos em casa e especialista alerta sobre riscos à saúde humana

A apresentadora aparece cercada por dezenas de morcegos e demonstra tranquilidade enquanto alimenta os bichos.

Publicado em 30 de Maio de 2025 às 11:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2025 às 11:12
A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora aparece cercada por dezenas de morcegos e demonstra tranquilidade enquanto alimenta os bichos Crédito: Blad Meneghel/Reprodução @xuxamenegheloficial
Xuxa surpreendeu seus seguidores ao ser filmada alimentando morcegos em sua casa, no Rio de Janeiro. O registro foi feito por seu marido, Junno Andrade, 61, e compartilhado nos stories do Instagram do ator.
No vídeo, Xuxa aparece montando bebedouros com água e açúcar para os animais. Os recipientes foram posicionados em uma árvore no jardim da casa. A apresentadora aparece cercada por dezenas de morcegos e demonstra tranquilidade enquanto alimenta os bichos.
A cena, que chamou a atenção dos internautas, foi acompanhada de um comentário bem-humorado de Junno. Ele se referiu à esposa como "Xu BatGirl", enquanto filmava o momento em que os morcegos voavam ao redor dela.

Transmissão de vírus

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), morcegos desempenham um papel crucial na dinâmica de transmissão de vários vírus zoonóticos. A atitude da apresentadora trouxe um alerta sobre os perigos que isso pode causar em humanos.
A médica veterinária paulista Adrielly Toledo destaca os riscos à saúde: "As chamadas zoonoses, que são transmitidas entre nós, humanos, e animais, incluem doenças como a raiva, que se destaca por ser 99% letal para eles e para nós. Os sintomas são rápidos e levam um ser humano à morte em curto período de tempo."
Ela afirma que a exposição e o contato prolongados ao alimentar esses animais acabam sujeitando a pessoa a contrair vírus e bactérias, o que coloca a saúde em risco iminente.
"Até mesmo morcegos criados em cativeiro só devem ser manipulados para fins medicinais, de saúde ou por médicos veterinários, biólogos ou pesquisadores com conhecimento específico da espécie, e mesmo esses profissionais correm riscos", afirmou a médica.
Nas redes sociais, os vídeos viralizaram. Um usuário. "Esse bicho é perigosíssimo, pode transmitir uma série de doenças. O simples contato com um humano pode acarretar uma série de problemas! O que ela tem na cabeça?"
O fã @sougabes, defendeu a artista: "Ela tem amor à natureza e uma conexão genuína com os animais".
A médica diz que, caso encontre algum desses animais debilitado ou caído, o ideal é cobrir com um balde, chamar a vigilância sanitária e nunca colocar a mão nesses animais, nem mesmo com luvas.
"A natureza deve ficar no lugar dela e temos sorte de poder observá-los de longe, apreciar suas belezas, mas sempre respeitar os espaços de cada espécie", diz Adrielly.

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