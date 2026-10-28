Conmebol define uniformes de Palmeiras e Estudiantes para final da Libertadores

A Conmebol definiu nesta quarta-feira, 28, quais serão os uniformes de Palmeiras e Estudiantes para a final da Libertadores. A decisão está marcada para sábado, 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.



O clube brasileiro utilizará seu uniforme tradicional, com a camisa e o meião verdes e o short branco, enquanto o goleiro palmeirense utilizará um conjunto todo em verde limão. Já o rival argentino terá sua camisa listrada em vermelho e branco, short preto e meião branco. O goleiro atuará todo de amarelo.



O Palmeiras chega à decisão da Libertadores após passar pelo Fluminense nos pênaltis na semifinal, enquanto o Estudiantes, também na marca da cal, superou o Flamengo. No entanto, a classificação vem rendendo polêmica nos bastidores antes da grande final.



Apesar de a Conmebol estar divulgando os detalhes do confronto, o Flamengo contesta a escalação do argentino Marcos Rojo pelo time argentino e pleiteia um lugar no duelo que vale o título da principal competição sul-americana.



A reclamação flamenguista se dá pelo fato de o jogador ter sido contratado pelo time argentino depois do encerramento da janela de transferências do país.



A Conmebol negou duas vezes o pedido de inscrição do defensor na Libertadores, mas o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu uma autorização provisória para utilizá-lo no confronto.



A decisão do CAS permitiu que o zagueiro entrasse em campo, mas não afastou a possibilidade de sanções caso o julgamento definitivo considere irregular sua participação. O Flamengo, que foi incluído no processo, avisou antes da partida que apresentaria uma reclamação se o argentino fosse escalado e formalizou o pedido após a eliminação.



Enquanto uma decisão final não é tomada, a Conmebol mantém o planejamento da final entre Palmeiras e Estudiantes e avança nas definições, como a realizada nesta quarta-feira, sobre os uniformes que as equipes utilizarão na partida decisiva.