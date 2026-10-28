A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Futebol

Conmebol define uniformes de Palmeiras e Estudiantes para final da Libertadores

Decisão está marcada para sábado, 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 14:38

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

28 out 2026 às 14:38
Flaco López, jogador do Palmeiras
Flaco López, jogador do Palmeiras Agif/Folhapress

A Conmebol definiu nesta quarta-feira, 28, quais serão os uniformes de Palmeiras e Estudiantes para a final da Libertadores. A decisão está marcada para sábado, 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O clube brasileiro utilizará seu uniforme tradicional, com a camisa e o meião verdes e o short branco, enquanto o goleiro palmeirense utilizará um conjunto todo em verde limão. Já o rival argentino terá sua camisa listrada em vermelho e branco, short preto e meião branco. O goleiro atuará todo de amarelo.

O Palmeiras chega à decisão da Libertadores após passar pelo Fluminense nos pênaltis na semifinal, enquanto o Estudiantes, também na marca da cal, superou o Flamengo. No entanto, a classificação vem rendendo polêmica nos bastidores antes da grande final.

Apesar de a Conmebol estar divulgando os detalhes do confronto, o Flamengo contesta a escalação do argentino Marcos Rojo pelo time argentino e pleiteia um lugar no duelo que vale o título da principal competição sul-americana.

A reclamação flamenguista se dá pelo fato de o jogador ter sido contratado pelo time argentino depois do encerramento da janela de transferências do país.

A Conmebol negou duas vezes o pedido de inscrição do defensor na Libertadores, mas o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu uma autorização provisória para utilizá-lo no confronto.

A decisão do CAS permitiu que o zagueiro entrasse em campo, mas não afastou a possibilidade de sanções caso o julgamento definitivo considere irregular sua participação. O Flamengo, que foi incluído no processo, avisou antes da partida que apresentaria uma reclamação se o argentino fosse escalado e formalizou o pedido após a eliminação.

Enquanto uma decisão final não é tomada, a Conmebol mantém o planejamento da final entre Palmeiras e Estudiantes e avança nas definições, como a realizada nesta quarta-feira, sobre os uniformes que as equipes utilizarão na partida decisiva.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ato com Flávio Bolsonaro em Vitória
Restrições sobre passaportes não fazem de Flávio Bolsonaro foragido, diz PF
Homem atravessou comemoração eleitoral e atirou perto de crianças em Vitória
Suspeito de atirar para o alto em comemoração na rua é preso em Vitória
Marcio Rodrigues lança a SOLUS
Marcio Rodrigues lança a SOLUS e amplia atuação no mercado de eventos e entretenimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.