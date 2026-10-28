Netanyahu lidera eleição de Israel, mas não obtém maioria: como próximo governo será formado?

O escolhido tem 28 dias para isso, prorrogáveis por até mais 14. Se fracassar, o presidente pode indicar outro parlamentar, que terá 28 dias, sem possibilidade de prorrogação. Se ele também não conseguir formar um governo, 61 parlamentares podem solicitar ao presidente que indique outro nome, que terá 14 dias para tentar. Se essa terceira tentativa fracassar, ou ninguém apresentar a solicitação dentro do prazo previsto, novas eleições são convocadas.