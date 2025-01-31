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Viver perto do mar tem benefícios para a saúde e o bem-estar

Estudo realizado na Áustria confirmou o que muitos já sabem na prática: o ambiente onde vivemos influencia diretamente nossa qualidade de vida

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2025 às 18:12
SE CUIDA LOCALIZAÇÃO E SAÚDE
O ambiente onde vivemos pode incentivar hábitos saudáveis Crédito: TV Gazeta
Se você precisar encontrar o Gedyson Viana pela manhã, basta ir à praia. É lá que ele se reconecta consigo mesmo. Para ele, o contato com o mar é essencial, seja por esporte, diversão ou até por recomendação médica.
"Eu percebi o poder do mar quando minha mente estava bagunçada. Precisava ser criativo, pensar em muitas coisas, mas não conseguia. Quando comecei a praticar exercícios físicos e a combiná-los com um banho de mar, notei que minha mente ficava mais tranquila. Passei a fazer isso repetidamente e vi que funcionava. Hoje, faz parte da minha rotina", conta.
Desde então, ele repete esse hábito todas as manhãs, antes do trabalho. De casa até a praia, são 15 minutos de bicicleta. A rotina se repete, mas os dias nunca são iguais.
"Intercalo entre corrida e pedalada. Faço meu exercício físico e depois me dou uma recompensa, que pode ser um banho de mar ou uma água de coco. Com chuva ou sem chuva, estou aqui", afirma.
SE CUIDA LOCALIZAÇÃO E SAÚDE
Viver perto do mar pode aumentar a qualidade de vida Crédito: TV Gazeta

Impacto do ambiente

A ciência comprova: o lugar onde moramos influencia diretamente nossa saúde. Estar perto do litoral proporciona vários benefícios, que vão além do contato com o mar. A interação social e o movimento tornam essa experiência ainda mais rica.
Um estudo realizado na Áustria confirmou o que muitos já sabem na prática: o ambiente onde vivemos influencia diretamente nossa qualidade de vida. Morar perto do mar, por exemplo, pode promover bem-estar. A constatação foi de que viver perto do mar ou visitar uma região litorânea está relacionado com uma saúde melhor. Após entrevistas com 15 mil voluntários de 15 países, o levantamento confirmou que de que estar próximo da praia possibilita mais oportunidades de promoção da saúde, como a atividade física.
Mas não é apenas a proximidade do litoral que contribui para hábitos saudáveis. Viver perto de uma feira também pode fazer diferença.
A nutricionista Dalila reforça a importância de estar cercado por um ambiente favorável a bons hábitos alimentares. "Nosso entorno influencia nossas escolhas. No trabalho, por exemplo, se todos estão comendo bolo, você pode acabar cedendo mesmo sem vontade. Por outro lado, se há frutas, verduras e legumes por perto, fica mais fácil incluí-los na alimentação. Claro que pequenos prazeres, como um hambúrguer ou uma pizza, podem fazer parte da rotina, mas o segredo está no equilíbrio: 80% da dieta deve ser focada em alimentação saudável, deixando 20% para exceções", explica.

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