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4 atividades para potencializar o desempenho de corredores

Veja opções que ajudam a complementar o treino para prevenir lesões e melhorar a performance
Portal Edicase

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Publicado em 

30 jan 2025 às 11:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 11:30

Algumas atividades físicas ajudam a melhorar a performance na corrida (Imagem: PeopleImages.com - Yu | Shutterstock)
Algumas atividades físicas ajudam a melhorar a performance na corrida Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yu | Shutterstock
As corridas de rua ganham mais adeptos a cada ano. De acordo com dados da Tickets Sports, o número de participantes no Brasil teve um aumento de 20% entre 2022 e 2023. Embora correr seja uma atividade simples e acessível, é importante complementar os treinos com outras modalidades para prevenir lesões e melhorar a performance. Abaixo, confira algumas opções!

1. Treino funcional e musculação

Uma opção para os corredores que buscam melhorar seus resultados é o treino funcional. Fábio Silva, especialista técnico do Race Bootcamp da Bio Ritmo – marca fitness high end –, destaca que esse tipo de treino pode ser fundamental para quem deseja otimizar o rendimento nas corridas.
Ele explica que a combinação de tiros rápidos na esteira e exercícios funcionais ajuda a melhorar a resistência cardiovascular e fortalece os músculos essenciais para a corrida. “A variação de intensidade nos tiros é importante para desenvolver explosão e aceleração, o que contribui diretamente para a performance nas provas”, afirma.
Além de melhorar o tempo nas corridas, o treino de alta intensidade também traz benefícios para a composição corporal. Aumento na taxa metabólica e queima de calorias são efeitos secundários, que também auxilia na definição muscular e redução de gordura corporal. As aulas podem ser feitas tanto na esteira quanto no step, e a intensidade pode ser ajustada conforme a necessidade e o nível de cada aluno.
O treino funcional é eficaz no fortalecimento de músculos-chave, como o core, pernas e glúteos, essenciais para a estabilidade e eficiência na corrida. Junto a musculação , que também trabalha de forma localizada o fortalecimento dessas áreas, o corredor adquire mais equilíbrio, coordenação e postura, permitindo um ritmo mais constante. Além disso, a musculação contribui para a prevenção de lesões e aumenta a resistência, dando mais força para sustentar o desempenho durante as provas.

2. Pilates

Além de treinos funcionais e musculação, atividades de baixo impacto também são interessantes para corredores. Uma delas é o pilates. Ele ajuda a melhorar a flexibilidade, a postura e o controle corporal, o que é fundamental para evitar a sobrecarga de músculos e articulações.
O pilates é particularmente eficaz para o fortalecimento do core e dos músculos profundos, essenciais para manter uma postura correta e reduzir o risco de lesões, além de ajudar no aumento da capacidade de recuperação entre treinos intensos.
A prática de yoga ajuda a melhorar a flexibilidade (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)
A prática de yoga ajuda a melhorar a flexibilidade Crédito: Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock

3. Yoga

Outra prática recomendada é o yoga, que promove a melhora da flexibilidade, alongamento e equilíbrio. A combinação de posturas e técnicas de respiração pode auxiliar na recuperação muscular, melhorar a amplitude de movimento e reduzir a tensão acumulada durante os treinos.

4. Natação

Atividades aeróbicas de baixo impacto, como a natação , também são vantajosas. Esses exercícios ajudam a melhorar a resistência cardiovascular sem sobrecarregar as articulações, permitindo manter o condicionamento físico enquanto recupera o corpo do impacto repetitivo das corridas.

Atividades a se evitar

No entanto, Fábio Silva também lista algumas atividades a serem evitadas, entre elas, levantamento de pesos exacerbados. Altas cargas podem estressar as articulações – que já sofrem impacto pela corrida –, principalmente se o praticante não tiver experiência ou orientação adequada. A indicação é aumentar a carga gradualmente.
Da mesma forma, atividades que exijam excesso de flexão ou torção excessiva, como certos tipos de artes marciais, podem aumentar o risco de lesões nas articulações, principalmente no joelho e tornozelo, que são frequentemente sobrecarregados nas corridas.
Além disso, esportes que envolvem movimentos repetitivos e de grande impacto, como o basquete ou o futebol, podem gerar lesões devido à súbita necessidade de aceleração, paradas bruscas e mudanças rápidas de direção. Embora essas atividades possam ser ótimas para o condicionamento geral, para um corredor amador, elas podem ser prejudiciais se realizadas com muita frequência ou sem um descanso adequado entre os treinos.
Por Beatriz Aguiar

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