Veja os sintomas e os tratamentos da incontinência urinária

A incontinência urinária é uma condição em que ocorre o vazamento involuntário de urina. É crucial entender que a incontinência urinária é uma questão importante, e quanto mais cedo o paciente buscar um diagnóstico preciso e receber tratamento adequado, melhor será sua qualidade de vida. Isso permite que eles retornem às suas atividades diárias com mais segurança e saúde.