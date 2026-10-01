Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/10/2026

A carta “6 de Paus” traz reconhecimento e sensação de avanço. No amor, você poderá perceber que uma relação está caminhando de maneira mais positiva. Na carreira, haverá potencial para receber elogios ou perceber os frutos de um esforço recente. A saúde melhorará quando você aceitar seus próprios limites e celebrar suas conquistas sem culpa. Entre amigos, sua confiança estará em alta e poderá fazer com que outras pessoas procurem sua companhia ou seus conselhos.