Veja os perigos do cigarro para a saúde vascular e pulmonar

Conforme o Dr. Antonio Eduardo Zerati, os componentes do cigarro aumentam a inflamação das artérias e a formação de placas de gordura, capazes de fechar parcial ou totalmente os vasos. “Como esses elementos circulam por todo o organismo, a aterosclerose frequentemente acomete artérias de diversas partes do corpo, em especial o coração, o cérebro e as pernas, mas também pode prejudicar a circulação de outros órgãos, como os intestinos e os rins”, afirma.