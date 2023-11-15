Veja como o consumo moderado de vinho pode ser benéfico para a saúde

A nutricionista alerta que é preciso ter atenção à quantidade e orienta procurar ingerir álcool em ocasiões especiais. “O indicado é consumir em torno de 150ml de vinho até três vezes na semana”, explica. Além disso, a especialista lembra que é fundamental manter uma boa hidratação durante e após a ingestão da bebida alcoólica. “Mantenha o consumo de água enquanto estiver bebendo, pelo menos um copo para cada dose”, sugere.