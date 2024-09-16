Veja como evitar a queda das sobrancelhas e mantê-las fortes

“No mercado, existem séruns de crescimento que podem ajudar a preencher falhas, mas é importante prestar atenção à formulação para não usar produtos muito concentrados que podem causar irritação. Além disso, podemos indicar o uso de medicamentos como latanaprosta e minoxidil, que podem ser aplicados com um cotonete na região de uma a duas vezes por dia para acelerar o crescimento dos fios”, diz a Dra. Mônica Aribi, que acrescenta que, em casos mais graves, sessões com o laser Fotona também ajudam a estimular os pelos da região.